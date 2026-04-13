Investigan a jugador del Junior de Barranquilla por presunto amaño de partidos: estas serían las pruebas

No es un buen día para el jugador del Junior de Barranquilla, Jannenson Sarmiento, quien sale en un comunicado de prensa de una empresa uruguaya que lo vincula con presunto amaño de partidos. El jugador llegó al club barranquillero luego de estar en el Unión Magdalena, donde habrían ocurrido los hechos.

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La empresa CMarc International, de la cual hace parte Alejandro Comesaña, quien se desempeñaba como el representante de Jannenson Sarmiento, expuso los hechos y las graves consecuencias penales y civiles que podría tener el futbolista del Junior de Barranquilla.

Según la compañía, existen pruebas gravísimas que incluso forzarían una suspensión total de la Liga Betplay. Este volante llegó al Junior de Barranquilla como agente libre y desligado totalmente de esta firma que era la que lo representaba. CMarc expuso su intención de conciliar con Jannenson Sarmiento y ya fue radicado ese pedido en los juzgados de Uruguay, ya que el futbolista podría ser demandado y multado con 925 mil dólares.

Jannenson Sarmiento, goleador de Unión Magdalena. Foto: Colprensa

La exposición de su nombre con presunto amaño de partidos se da en medio de una fuerte disputa legal entre el jugador y el empresario Alejandro Comesaña, hijo del reconocido Julio Comesaña. Hay de por medio una serie de comisiones que no se han pagado e incumplimientos contractuales cuando su firma lo representaba, cuando estaba en el Unión Magdalena.

Comunicado de CMarc International. Foto: CMarc International.

“Está en curso una investigación con pruebas contundentes que involucran directamente al jugador en un amaño de partidos durante su participación en el Unión Magdalena”, dice el comunicado de CMarc.

Habló Alejandro Comesaña

En diálogo con Blu Radio, Alejandro Comesaña insistió con el proceso legal que se adelanta en contra del jugador, además de mostrar su indignación por el caso de Jannenson Sarmiento en el Unión Magdalena.

“Yo las vi, es más, las escuché. Cuando iban 15 segundos, pedí que pararan el audio”, dijo Comesaña al momento de hablar de las pruebas comprometedoras que tiene en su poder y exponen el actuar de Jannenson Sarmiento.

El empresario insiste en que el camino legal contra Jannenson Sarmiento toma dos caminos. Uno civil por el incumplimiento en los pagos cuando lo representaba en el Unión Magdalena, y otro legal, que tiene que ver con el tema de los presuntos amaños. Las investigaciones están en curso.