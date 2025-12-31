Deportes

América de Cali se fue al exterior y logró fichaje inesperado para 2026: no le valió un peso

Si bien la posición está bien cubierta, David González buscó sumar un nombre más para suplir los vacíos que dejaron Joel Graterol y Santiago Silva.

Redacción Deportes
31 de diciembre de 2025, 4:20 p. m.
América de Cali tendrá nuevo arquero para 2026 y la Copa Sudamericana
América de Cali tendrá nuevo arquero para 2026 y la Copa Sudamericana Foto: Getty Images

América de Cali viene haciendo una limpia en su plantilla para 2026. Dos de las piezas extranjeras que salieron fueron arqueros; uno fue el venezolano Joel Graterol, mientras el otro fue el uruguayo Santiago Silva.

Estas desvinculaciones de jugadores americanos que tenían pasaporte extranjero, le abrieron la posibilidad a la llegada de otros. Si bien el pórtico rojo está bien custodiado con Jorge Soto, se hacía necesario tener un suplente y esto fue lo que buscó la directiva en el extranjero.

Después de negociar con uno, pero no prosperar el trato, terminó por lograr en las últimas horas al brasileño Jean Fernandes, de 30 años, que se convertirá, según la prensa local e internacional, en el “nuevo arquero de América”.

Jean Fernandes tuvo como último paso en su carrera a Cerro Porteño
Jean Fernandes tuvo como último paso en su carrera a Cerro Porteño Foto: Getty Images

De acuerdo con lo que se conocía, América estaba interesado en Cristopher Fiermarín, quien se encontraba a préstamo en Deportes Tolima, pero tras el subcampeonato decidió su salida del club subcampeón de 2025-II.

Según la información suministrada por el periodista Felipe Sierra: “La oferta por Cristopher Fiermarin fue rechazada por Defensa y Justicia, que busca vender al uruguayo”, fue la respuesta del club dueño de sus derechos a los de Cali.

Si bien se tanteó la posibilidad del charrúa, para el entrenador de los americanos el jugador con el que realmente deseaba contar era el brasileño, quien “era la opción #1 para David González”.

Afortunadamente, América no deberá desembolsar un peso por la incorporación de Fernandes. Este llega en condición de libre, tras tener como última experiencia deportiva su paso por Cerro Porteño (Paraguay), en 2023.

Se espera que en las próximas semanas sea oficializado este traspaso, así como el de Yeison Guzmán, con quien lograron un trato para traerlo desde Brasil, donde estuvo en el último tiempo jugando con Fortaleza.

Yeison Guzmán defendiendo los colores del equipo Fortaleza de Brasil.
Yeison Guzmán era un apetecido por varios clubes de Colombia, pero se lo terminó quedando América. Foto: Getty Images

Historial de Fernandes y primer paso a Colombia

En su país de origen, el portero Fernandes debutó en 2015 vistiendo los colores de Bahía, club en el que permaneció durante tres años. Posteriormente, pasó a São Paulo, donde estuvo dos más, aunque sin el ritmo de competencia esperado, ya que no disputó ningún partido con el conjunto paulista.

En busca de más minutos, se desligó del Tricolor para incorporarse a Atlético Goianiense en 2020. Con ese equipo disputó nueve partidos a lo largo de ese año, para luego partir hacia Cerro Porteño, de Paraguay, donde estuvo desde 2021 hasta 2023.

Su mejor año fue el último, cuando promedió un total de 48 compromisos. Se trató de la campaña más productiva de su carrera hasta ahora, antes de llegar al conjunto americano para ser el segundo en la posición, por detrás del titular, Jorge Soto.

Distinciones individuales

David González, exarquero y ahora convertido en técnico, tuvo el ojo para saber cuál era el arquero que quería para sumar a la plantilla que dirige en 2026.

Además de eso, Fernandes se presenta con logros importantes que le dieron en suelo guaraní. En 2021 fue elegido como “mejor arquero del año” y “jugador de la gente”, que lo destacan durante su última paso en un club profesional.

