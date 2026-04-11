Diego Simeone habló tras la derrota en la Liga y de cara al partido contra Barcelona en Champions: “Tengo un plan”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que tiene “un plan” en este tramo decisivo de temporada en el que siguen vivos en la Champions y la Copa del Rey, rotando este sábado en la derrota (2-1) en Liga contra un Sevilla que “tenía una necesidad de ganar”.

“Para mí no hay edades, hay jugadores que interpretan el juego y jugadores que no lo interpretan. Hicimos más cosas buenas que malas; el rival tenía una necesidad de ganar. Nosotros queríamos hacer un buen partido, competimos bien, no pudimos tener más situaciones de gol de las que habríamos querido”, dijo en rueda de prensa.

El ‘Cholo’ valoró su once de canteranos y rotaciones, pensando en el duelo de vuelta de cuartos de final de Champions, el martes contra el FC Barcelona, y en la final de Copa de dentro de una semana. “Tuvimos una posesión más abultada de lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado ser más directos, intensos en la transición, pero no lo pudimos hacer. Nos quedamos un resultado corto y que creo que pudimos empatar”, afirmó.

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“El equipo buscó lo que habíamos preparado; el gol fue muy bonito. Me quedo con esa parte, reponerse del 1-0 a los cinco minutos. El partido lo jugamos como me lo imaginaba, compitiendo”, añadió, sin querer “opinar” sobre el penalti del 1-0 local.

Además, Simeone destacó la “personalidad, inteligencia y muchas cosas positivas” de los debutantes. “El Atlético no ganó porque el Sevilla fue más contundente. Nosotros tenemos un plan, tengo un plan y no me voy a mover de eso; no quiere decir que salga bien o mal”, añadió, preguntado por las rotaciones.

Imagen del duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid por la ida de cuartos de final en Champions League. Foto: Getty Images

“No necesitamos un milagro”

Por su parte, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, valoró la importancia de los tres puntos de este sábado en el derbi contra el Espanyol (4-1), aunque la Liga aún no esté ganada, pensando ya en dar la vuelta a los cuartos de final contra el Atlético de Madrid en la Champions, donde apuntó que no necesitan “un milagro”.

“Hoy lo importante eran los tres puntos. En el primer tiempo dominamos el partido y en el segundo perdimos un poco el control. Nos metieron el 2-1 y hubo que trabajar duro. Los cambios fueron buenos, tuvimos más control. Estoy muy contento por Ferran, también por Rashford y Lamine. El equipo está bien, en buen momento”, afirmó en rueda de prensa en el Camp Nou.

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El técnico alemán fue preguntado en su mayoría por el duelo del martes en el Metropolitano, donde el equipo azulgrana necesita remontar un 2-0 para estar en semifinales de la Champions. “Para mí no necesitamos un milagro, solo necesitamos nuestro partido perfecto. Somos capaces de hacerlo. El Atlético es un gran equipo, pero nosotros también; todo el mundo está listo y quiere demostrar que es capaz de hacerlo”, afirmó.

“Cuando ves nuestra temporada, hemos tenido muchas lesiones, tenemos que manejar todo, también los demás equipos. Siempre pienso positivo; lo que hemos hecho hasta ahora es fantástico. El gran objetivo es la semifinal de Champions; tiene que ser un gran partido por nuestra parte, y tenemos la calidad para ganar la Liga, pero hay que ir con una buena mentalidad y jugar como equipo”, añadió.

Por otro lado, Flick valoró la poca rotación de su equipo con respecto al descanso de titulares del Atlético contra el Sevilla. “Manejamos los minutos. El partido fue diferente a lo que esperábamos en el segundo tiempo; cambiamos de idea. Tenemos dos días para recuperar. Los jugadores pueden hacerlo”, comentó.

*Con información de Europa Press.