Deportes

Millonarios oficializó a delantero argentino avaluado en 1,2 millones de euros: compañía para Falcao

Más refuerzos en Millonarios, que ya tiene caras nuevas como Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
14 de enero de 2026, 12:09 a. m.
Millonarios refuerza su delantera y le consigue compañía a Falcao.
Millonarios refuerza su delantera y le consigue compañía a Falcao. Foto: Prensa Millonarios (API) / Montaje: SEMANA

Lo que era un rumor, acabó siendo oficializado por Millonarios: Rodrigo Contreras, delantero argentino de 30 años, es nuevo refuerzo albiazul para este 2026. Su último equipo fue Universidad de Chile.

Contreras llega como refuerzo a la delantera y le hará compañía a la llegada estelar de Millonarios en este 2026, Radamel Falcao García. De hecho, Leonardo Castro también integra esa lista de atacantes embajadores.

Según el portal web Transfermarkt, que constantemente entrega valores relacionados con el mundo del fútbol, Rodrigo Contreras está avaluado en 1.2 millones de euros. La última actualización respecto a su precio fue en diciembre de 2025.

Rodrigo Contreras, nuevo jugador de Millonarios.
Rodrigo Contreras, nuevo jugador de Millonarios. Foto: Prensa Millonarios (API).

Sin embargo, Millonarios no compró a Rodrigo Contreras. Lo llamó a préstamo hasta diciembre de 2026, pues el jugador pertenece a Antofagasta. Eso sí, hay opción de compra, por lo que los valores son importantes a la hora de anunciar el fichaje.

Deportes

Ni goleando el Borussia Dortmund puede con Bayern Múnich de Luis Díaz: la tabla en Bundesliga es noticia

Deportes

Hugo Rodallega no se esconde: dardo a las críticas por el paso de Edwin Mosquera de Millonarios a Santa Fe

Deportes

Arde la interna del Real Madrid por lo que dijo Jude Bellingham tras la salida de Xabi Alonso: se supo todo

Deportes

Teófilo Gutiérrez acabó rumores y confirmó su equipo para 2026: “Ya firmamos”

Deportes

Antoine Semenyo, el fichaje de más de 70 millones de euros que la rompió con Manchester City ante Newcastle

Deportes

Millonarios lo quería, pero acabó llegando Hernán Torres: técnico extranjero ahora dirige a acérrimo rival

Deportes

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Deportes

Giro inesperado: resistido en Millonarios se va a Santa Fe y cae parado al firmar un megacontrato

Deportes

Primera recriminación a Falcao García por volver a Millonarios: revelan el plan íntimo que tendría

Deportes

Salida de última hora en Millonarios: no continúa para 2026 y se va a jugar con Botafogo

Con emotivo video: Millonarios presenta a Rodrigo Contreras como su nuevo refuerzo

La institución capitalina posteó un video donde se ve a Rodrigo Contreras hablando de su país de origen: Argentina. Además, la publicación está acompañada del siguiente texto: “En el norte argentino, donde la tierra es fértil y el sol no pide permiso, no vuelan las leyendas… acechan”.

Ya en la web oficial de Millonarios, el club señala: “Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Rodrigo Contreras se convirtió en nuevo jugador del equipo. El delantero llega procedente de Universidad de Chile, en condición de préstamo por un año con opción de compra”.

En cuanto al recorrido del futbolista, exponen: “Rodrigo nació el 27 de octubre de 1995 en San Miguel de Tucumán, Argentina, e inició su carrera profesional en San Lorenzo. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Gimnasia, SC Braga B (Portugal), Quilmes, Arsenal de Sarandí, Antofagasta, Necaxa, Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Everton de Chile y, más recientemente, Universidad de Chile, con la que obtuvo la Supercopa de Chile”.

Hay un detalle relevante de Rodrigo Contreras, y es que integró la Selección Argentina Sub-20 que quedó campeona del Sudamericano 2015. Es un reconocimiento importante en lo que ha sido su carrera hasta ahora.

Primera recriminación a Falcao García por volver a Millonarios: revelan el plan íntimo que tendría

Falcao, Contreras, Castro y... ¿Giordana?

Con tres nombres de peso, como lo son Radamel Falcao, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, parecería que Millonarios cierra su libro de pases, en esa posición, para 2026. Restaría esperar si algo extraordinario ocurre.

Parte de la nómina de Millonarios para este 2026.
Parte de la nómina de Millonarios para este 2026. Foto: Prensa Millonarios (API).

El futuro de Santiago Giordana sigue siendo incierto. En las últimas semanas, se especuló que iría a otro equipo, dejando a Millonarios, pero con el pasar de las horas parece que la información cambió y podría quedarse en Bogotá. Al menos así lo detalla la prensa deportiva en Colombia.

Más de Deportes

Borussia Dortmund goleó en Bundesliga, pero Bayern Múnich es inalcanzable.

Ni goleando el Borussia Dortmund puede con Bayern Múnich de Luis Díaz: la tabla en Bundesliga es noticia

Hugo Rodallega se refirió al paso de Edwin Mosquera desde Millonarios hacia Santa Fe.

Hugo Rodallega no se esconde: dardo a las críticas por el paso de Edwin Mosquera de Millonarios a Santa Fe

Millonarios refuerza su delantera y le consigue compañía a Falcao.

Millonarios oficializó a delantero argentino avaluado en 1,2 millones de euros: compañía para Falcao

Xabi Alonso y Jude Bellingham, juntos en Real Madrid.

Arde la interna del Real Madrid por lo que dijo Jude Bellingham tras la salida de Xabi Alonso: se supo todo

Teófilo Gutiérrez confirmó su equipo para 2026: es oficial.

Teófilo Gutiérrez acabó rumores y confirmó su equipo para 2026: “Ya firmamos”

Antoine Semenyo le dio el triunfo al Manchester City en las semifinales de la EFL Cup.

Antoine Semenyo, el fichaje de más de 70 millones de euros que la rompió con Manchester City ante Newcastle

Hernán Torres, técnico actual de Millonarios desde agosto de 2025. Es recordado por haber sido campeón en 2012-ll.

Millonarios lo quería, pero acabó llegando Hernán Torres: técnico extranjero ahora dirige a acérrimo rival

x

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Luis Díaz ha demostrado estar al nivel que Bayer Múnich lo necesitaba.

En 20 años no pasó y Luis Díaz lo logró con Bayern en Bundesliga: inversión del club vale cada centavo

Liverpool no se olvida de Luis Díaz, ni en su día de cumpleaños.

Revuelo en Inglaterra y Colombia tras noble gesto que tuvo Liverpool con Luis Díaz: “Ya pa’ qué”

Noticias Destacadas