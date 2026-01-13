Lo que era un rumor, acabó siendo oficializado por Millonarios: Rodrigo Contreras, delantero argentino de 30 años, es nuevo refuerzo albiazul para este 2026. Su último equipo fue Universidad de Chile.

Contreras llega como refuerzo a la delantera y le hará compañía a la llegada estelar de Millonarios en este 2026, Radamel Falcao García. De hecho, Leonardo Castro también integra esa lista de atacantes embajadores.

Según el portal web Transfermarkt, que constantemente entrega valores relacionados con el mundo del fútbol, Rodrigo Contreras está avaluado en 1.2 millones de euros. La última actualización respecto a su precio fue en diciembre de 2025.

Rodrigo Contreras, nuevo jugador de Millonarios. Foto: Prensa Millonarios (API).

Sin embargo, Millonarios no compró a Rodrigo Contreras. Lo llamó a préstamo hasta diciembre de 2026, pues el jugador pertenece a Antofagasta. Eso sí, hay opción de compra, por lo que los valores son importantes a la hora de anunciar el fichaje.

Con emotivo video: Millonarios presenta a Rodrigo Contreras como su nuevo refuerzo

La institución capitalina posteó un video donde se ve a Rodrigo Contreras hablando de su país de origen: Argentina. Además, la publicación está acompañada del siguiente texto: “En el norte argentino, donde la tierra es fértil y el sol no pide permiso, no vuelan las leyendas… acechan”.

En el norte argentino, donde la tierra es fértil y el sol no pide permiso, no vuelan las leyendas… acechan. 🇦🇷Ⓜ️⚽



▶️ https://t.co/LdMespXvRM pic.twitter.com/562D5qqePn — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 13, 2026

Ya en la web oficial de Millonarios, el club señala: “Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Rodrigo Contreras se convirtió en nuevo jugador del equipo. El delantero llega procedente de Universidad de Chile, en condición de préstamo por un año con opción de compra”.

En cuanto al recorrido del futbolista, exponen: “Rodrigo nació el 27 de octubre de 1995 en San Miguel de Tucumán, Argentina, e inició su carrera profesional en San Lorenzo. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Gimnasia, SC Braga B (Portugal), Quilmes, Arsenal de Sarandí, Antofagasta, Necaxa, Aldosivi, Defensa y Justicia, Platense, Everton de Chile y, más recientemente, Universidad de Chile, con la que obtuvo la Supercopa de Chile”.

Hay un detalle relevante de Rodrigo Contreras, y es que integró la Selección Argentina Sub-20 que quedó campeona del Sudamericano 2015. Es un reconocimiento importante en lo que ha sido su carrera hasta ahora.

Primera recriminación a Falcao García por volver a Millonarios: revelan el plan íntimo que tendría

Falcao, Contreras, Castro y... ¿Giordana?

Con tres nombres de peso, como lo son Radamel Falcao, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, parecería que Millonarios cierra su libro de pases, en esa posición, para 2026. Restaría esperar si algo extraordinario ocurre.

Parte de la nómina de Millonarios para este 2026. Foto: Prensa Millonarios (API).

El futuro de Santiago Giordana sigue siendo incierto. En las últimas semanas, se especuló que iría a otro equipo, dejando a Millonarios, pero con el pasar de las horas parece que la información cambió y podría quedarse en Bogotá. Al menos así lo detalla la prensa deportiva en Colombia.