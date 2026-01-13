No pasaba por la mente de nadie, más que por la de unos cuantos directivos de Millonarios que Radamel Falcao García, tras seis meses, se volviera a vestir con los colores del cuadro bogotano para su ‘último baile’.

En un anuncio sorpresivo que tomó una noche y un día, hace una semana el cuadro embajador informó de la incorporación del Tigre para el equipo dirigido por Hernán Torres.

Millonarios contrató a Radamel Falcao García y varios nombres que le dan peso a la nómina para 2026 Foto: Getty Images

Hoy día el atacante ya hace parte de la pretemporada de los azules, que fueron al sur del continente para tener amistosos ante River Plate, así como también con Boca Juniors. Ese segundo juego está por disputarse y se dará este miércoles, en el estadio, La Bombonera.

Si bien para la gran mayoría de los aficionados colombianos la vuelta del atacante al balompié nacional es importante, algunos le encuentran reparos. Uno que no se muestra del todo convencido es el periodista, Carlos Antonio Vélez.

Ⓜ️🇨🇴 "Falcao lo que quiere es la selección, él lo dijo": @velezfutbol en Palabras Mayores. pic.twitter.com/ZP5ptK1XkE — Deportes RCN (@DeportesRCN) January 13, 2026

En su programa diario de Palabras Mayores, este lanzó críticas al ariete azul por su presente: “Yo admiro profundamente la carrera, pero el hoy no”, soltó de entrada Vélez.

Además, le echó sal a la herida de lo que fueron sus dos semestres pasados con los capitalinos: “Estuvo en Millonarios y no le fue bien. ¿Cómo le puede ir bien cuando él está, salen campeones Santa Fe y Nacional que son sus rivales?“.

Para el comunicador existe unas numerosas razones para cuestionar el paso anterior: “¿Jugó poco, hizo pocos goles y eso es irrespetar a un jugador’. Perdón”.

Adicionalmente, se mostró en desacuerdo con esas campañas en las que se pide respeto por Falcao, juegue bien o no en el FPC: “El que se meta a jugar al fútbol está expuesto a lo que critiquen o elogien, independiente de su nombre y apellido”.

Para terminar su intervención del caso, Vélez precisó sobre cuál sería el plan del atacante a sus 40 años y con la vuelta a Millonarios: “Falcao lo que quiere es la selección. Él lo dijo”.

Su malestar con la Selección Colombia

En año de Mundial, la Selección Colombia es un tema central. Para Néstor Lorenzo es obligatorio la elección correcta de los nombres que irán a representar al país en la cita orbital norteamericana.

Justo en busca de que no se comentan errores, fue que Vélez hizo un pedido certero.

Carlos Antonio Vélez salió y le lanzó recado a la Selección Colombia Foto: Captura (Win Sports / #CAVSULAS | Capítulo 73 - Equilibrio Ofensivo) y Getty Images

“Ya es hora de que se pongan serios con la Selección.NO es una casa de beneficencia, NO es un centro de rehabilitación, NO es un hotel al que se entra y se sale por gusto, NO es para hacer homenajes ni reconocimientos, NO es para agradecer campañas del pasado ni para obtener récords. NO es para favores ni para el negocio de unos cuantos", zanjó sin aviso previo.

“Deben ir los que mejor estén física y deportivamente: los competitivos, los que triunfan en la élite, los que están compitiendo y sumando logros; los que se la han luchado, trabajado y jugado. La Selección es lo máximo. Meritocracia pura. ¡No jodan!“, completó en su cuenta personal de X, donde se generó el rumor de que se trataba de un malestar por el posible llamado de Falcao García.