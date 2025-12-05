Colombia ante Uzbekistán, Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo y Portugal, de Cristiano Ronaldo y compañía. Ese fue el grupo K, al cual cayó la Tricolor luego del sorteo que se llevó a cabo este viernes en Estados Unidos.

Dicho cuadro parece ser favorable para el equipo nacional, pero no se puede cantar victoria desde antes de haber jugado. Además, no se trata solo de la primera fase para aspirar a algo grande, también hay que ver cuáles serán los siguientes retos tras una esporádica clasificación.

Justo de los primeros rivales, así como las siguientes fases del certamen mundialista que afrontaría Colombia, es que habló Carlos Antonio Vélez, quien dio su perspectiva al término del sorteo.

Para este, la paridad que se ve en las doce zonas es más que evidente: “Todos los grupos son difíciles”.

Aunque no estuvo al 100% conforme, a Vélez le pareció que un sorteo con más dificultades sí le pudo aparecer al combinado colombiano: “A lo que le tenía temor era a quedar con Noruega o Italia”.

Sobre el mano a mano con Cristiano Ronaldo y compañía, este dio el favoritismo a los contrarios, pero no le quitó de encima la presión a Colombia para que haga un buen papel.

“Creo que el hincha cree que somos los mejores, pero hay que demostrarlo en la cancha. Portugal es el mejor de ese grupo y lleno de jugadores de rodaje”, apuntó.

James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: primera vez que habrá un Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 | Foto: Getty Images

En su opinión sobre la zona de la que Colombia hará parte, para Vélez es más que clave clasificar primero del grupo K. En caso de no ser así, el periodista cree que las cosas se complicarían de más en rondas de eliminación directa.

“Si no pasamos de primeros, nos complicamos el camino. Siendo segundos nos toca con Croacia o Inglaterra, y después con España. No sé si sea muy simpático eso... es la única parte que no me gusta", admitió.

En un punto medio estableció sus comentarios, pues cree “que pudo haber sido peor, claro, pero mejor también”.

Dice Vélez que una de las claves que habrá para aspirar a más será que la totalidad del plantel que llame Néstor Lorenzo esté para junio del próximo año en un altísimo nivel en sus respectivos clubes en Europa.

“Si los jugadores llegan bien podemos pelear con cualquiera. En el nivel de hoy de Lucho (Díaz), de (Luis Fernando) Suárez, de (Jhon) Lucumí, podemos hacer algo”, apunta esperanzado.

Días en los que jugará Colombia

Apenas hasta este sábado se sabrán las ciudades, estadios y horas a las que jugará Colombia en el Mundial 2026. A pesar de que falta ese importante dato, ya quedó la programación de los días en los cuales habrá participación de la Tricolor en la próxima Copa Mundo.

Shaquille O’Neal sacó el nombre de la Selección Colombia en el bombo 2. | Foto: Getty Images

A favor o en contra, se supo que el partido estelar ante Portugal será en la fecha 3, luego de haberse cruzado con los que parecen ser los rivales más accesibles del grupo K.