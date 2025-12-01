Para el próximo 5 de diciembre se espera que se realice en Estados Unidos el sorteo oficial de la Copa del Mundo de 2026. En uno de los países sedes de la cita orbital, la organización realizará el movimiento de las balotas y definirá los rivales de las 48 clasificadas.

Si bien ese día se conocerá gran parte de datos de cómo se jugará la primera parte del torneo en Norteamérica, ese mismo día no se sabrá el calendario que tenga Colombia, ni ninguna de las otras naciones.

Sorteo del Mundial 2026 para Colombia definirá el grupo que le corresponda en la cita orbital. | Foto: Getty Images

Según lo determinado por FIFA, a otro evento le corresponderá eso, el cual se hará a las 24 horas del sorteo inicial. A través de un completo comunicado que fue divulgado en las últimas horas, la entidad dio a conocer que el “calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se dará a conocer en vivo en Washington D. C. el sábado 6 de diciembre".

Sobre aspectos a tener en cuenta, FIFA revela tres puntos que son relevantes para el público en general:

La revelación completa de las sedes y horarios se llevará a cabo al día siguiente del Sorteo Final, a las 12:00 p.m. ET (hora del este).

El presidente y leyendas de la FIFA analizarán los partidos en presencia de representantes de los 42 equipos clasificados y aquellos que aún están por clasificar.

La transmisión en vivo estará disponible para los aficionados de todo el mundo a través de FIFA.com, canales adicionales de FIFA y en las televisoras oficiales de FIFA.

Adentrándose a detalle en esa renovada decisión que tomaron para el Mundial, dan otros detalles.

“La FIFA dará a conocer el calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una transmisión global en vivo el sábado, 6 de diciembre, desde Washington D. C. Esto ocurrirá casi 24 horas después de que el mundo conozca los 12 grupos inéditos de cuatro equipos en el tan esperado Sorteo Final del torneo", apuntaron.

Presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha estado al frente de todo lo que compete al Mundial United 2026. | Foto: Anadolu via Getty Images

“El anuncio será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado en el escenario por Leyendas de la FIFA y en la audiencia por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar. El programa promete ser uno de los momentos más significativos rumbo al 2026. Durante la transmisión, se ofrecerán análisis y reacciones sobre los enfrentamientos, y se compartirán historias clave y perspectivas sobre las sedes que recibirán al mundo en junio y julio del próximo año”, extiende la misiva.