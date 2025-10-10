Suscribirse

Zootopia 2 presentó su canción, interpretada por Shakira en inglés y en español

La música y la letra de “Zoo” fue escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 5:36 p. m.
Imagen promocional de Zootopia 2, de Disney | Foto: DISNEY

Ya está disponible la nueva canción original “Zoo”, que forma parte de Zootopia 2, la nueva aventura animada de Walt Disney Animation Studios. El sencillo es interpretado por Shakira, quien regresa como la voz en inglés de Gazelle, la artista pop más grande de Zootopia.

Zootopia 2 - Imagen oficial de la película de Walt Disney | Foto: © 2025 Disney Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados

La música y la letra de “Zoo” fueron escritas por Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira. La canción está producida por Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira y Ed Sheeran.

Escuche aquí la canción:

La música original de Zootopia 2 está compuesta por el ganador del premio de la Academia Michael Giacchino y forma parte de la banda sonora que se lanzará el viernes 21 de noviembre, previo al estreno en cines de la película el 27 de noviembre.

[De izquierda a derecha] Nick Wilde (con la voz de Jason Bateman) y Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) en "Zootopia 2" de Walt Disney Animation Studios. Del equipo ganador del Oscar® formado por el director creativo de Disney Animation, Jared Bush, Byron Howard (directores) e Yvett Merino (productora), “Zootopia 2” se estrena en cines el 26 de noviembre. © 2025 Disney Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.
[De izquierda a derecha] Nick Wilde (con la voz de Jason Bateman) y Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) en "Zootopia 2" de Walt Disney Animation Studios. Del equipo ganador del Oscar® formado por el director creativo de Disney Animation, Jared Bush, Byron Howard (directores) e Yvett Merino (productora), “Zootopia 2” se estrena en cines el 26 de noviembre. © 2025 Disney Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados. | Foto: DISNEY

Zoo conquistará a los fans del exitoso himno Try Everything, presentado en la película original ganadora del Oscar, Zootopia, estrenada en 2016.

ZOOTOPIA 2 | Foto: Disney

Los policías amateurs Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake (voz en inglés de Ke Huy Quan) llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

ZOOTOPIA 2 | Foto: Disney
Shakira es la voz de Shakira para el doblaje de 'Zootopia 2' en inglés y español. | Foto: Disney

Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes.

El elenco de voces en inglés incluye a Fortune Feimster, Andy Samberg, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinta Brunson, Nate Torrence, y Shakira, quien regresa como la voz en inglés de Gazelle.

La película está dirigida por el equipo ganador del Oscar®, compuesto por el chief creative officer Jared Bush y Byron Howard; Yvett Merino es la productora.

Zootopia 2 se estrena en cines el 27 de noviembre de 2025.

