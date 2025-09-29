Zootopia 2 revela tráiler con su nueva canción original, interpretada por Shakira

Ya están disponibles un nuevo tráiler y póster de Zootopia 2, la nueva aventura animada de Walt Disney Animation Studios.

El tráiler cuenta con una nueva canción original, “Zoo”, interpretada por Shakira, quien regresa como la voz en inglés de Gazelle, la más grande artista pop de Zootopia.

También se presenta un primer vistazo a nuevos personajes y una población de reptiles oculta cuando los oficiales novatos Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran cara a cara con un misterioso reptil, Gary De’Snake (voz en inglés del ganador del premio de la Academia, Ke Huy Quan).

La película está dirigida por el equipo ganador del Oscar, compuesto por el Chief Creative Officer Jared Bush y Byron Howard; Yvett Merino es la productora.

La música y la letra de “Zoo” fue escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira. La canción está producida por Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira y Ed Sheeran, y estará disponible desde el viernes 10 de octubre.

La música original de Zootopia 2 está compuesta por el ganador del premio de la Academia Michael Giacchino y forma parte de la banda sonora que se lanzará el viernes 21 de noviembre, previo al estreno en cines de la película el 27 de noviembre.

Zootopia 2 - Imagen oficial | Foto: Disney

Además de escribir y producir el sencillo “Zoo” con Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin realizan apariciones especiales en Zootopia 2 prestando su voz en inglés a un par de ovejas llamadas Ed Shearin y Baalake Lambkin.

Zootopia 2 - Imagen oficial | Foto: Disney

“Zoo” conquistará a los fans del exitoso himno “Try Everything”, presentado en la película original ganadora del Oscar, Zootopia, estrenada en 2016. “Try Everything” ha sido reproducida 2.7 mil millones de veces en todo el mundo hasta a la fecha.

"Zootopia 2", póster oficial | Foto: Walt Disney Animation Studios

El elenco de voces en inglés de Zootopia 2 está compuesto por un extraordinario grupo de talentos que incluye a Andy Samberg (Saturday Night Live), David Strathairn (Buenas noches, buena suerte), Macaulay Culkin (American Horror Story) y Brenda Song (La última gran actuación), quienes aparecen como los Lynxleys, una de las familias más prominentes de Zootopia.

[De izquierda a derecha] Nick Wilde (con la voz de Jason Bateman) y Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) en "Zootopia 2" de Walt Disney Animation Studios. Del equipo ganador del Oscar® formado por el director creativo de Disney Animation, Jared Bush, Byron Howard (directores) e Yvett Merino (productora), “Zootopia 2” se estrena en cines el 26 de noviembre. © 2025 Disney Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados. | Foto: DISNEY

La comediante Fortune Feimster (Crushing It) se unió previamente al elenco como Nibbles Maplestick, un castor algo peculiar cuyo podcast investiga misterioso relacionados con reptiles; Idris Elba (Jefes de Estado) regresa como Chief Bogo, el respetado jefe del Departamento de Policía de Zootopia; Patrick Warburton (Las locuras del emperador) presta su voz al Alcalde Brian Winddancer, el actor convertido en político; Quinta Brunson (Abbott Elementary) interpreta a Dr. Fuzzby, una adorable terapeuta quokka; y Nate Torrence (Superagente 86) retoma su papel como el oficial Garraza, el querido recepcionista cheetah del Departamento de Policía de Zootopia.