Bogotá define calendario de pagos de 2026 para primera infancia y educación en el Ingreso Mínimo Garantizado

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, informó que los componentes de Primera Infancia y Educación del Ingreso Mínimo Garantizado ya cuentan con un calendario de pagos. Estos están definidos según la asistencia efectiva de niñas, niños y adolescentes a los servicios educativos.

Modelo educativo finlandés HEI se abre paso en Colombia. ¿De qué se trata?

De acuerdo con la información del distrito, los procesos de los pagos van a ser realizados durante 10 meses al año, esto conforme al calendario académico de los jardines infantiles, además de colegios que son manejados por el distrito o los centros Crecer de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Dentro del más reciente informe de calidad de vida de la Alcaldía de Bogotá, se destaca como prioridad la ampliación de cobertura en primera infancia por medio de cupos en jardín y prejardín, así como mejorar el aprendizaje en áreas básicas como lectura y matemáticas, impulsar la innovación y la creatividad, junto con el fortalecimiento del bienestar integral de estudiantes y docentes.

¿Quiénes pueden acceder a estas transferencias por parte del distrito?

De acuerdo con la Alcaldía, los pagos que van a ser realizados para el sector educativo de la capital van dirigidos a menores de primera infancia que pertenecen a hogares con niños y niñas entre los 0 y 6 años, que están clasificados en Sisbén A, B o C1 a C9.

En cuanto a la educación, los pagos serán dirigidos a aquellos hogares que tienen niñas, niños o adolescentes entre las edades de 7 y 19 años, que se encuentren clasificados en Sisbén A o B.

Es por medio de esta organización de transferencias que el distrito distribuirá de manera más precisa la entrega de recursos para los menores de edad, garantizando que los apoyos estén directamente relacionados con la asistencia que ha sido reportada por los organismos educativos.

Valor de las transferencias

Los valores que pueden recibir los hogares durante el desarrollo de las transferencias pueden variar debido a distintos factores, entre ellos el nivel de pobreza, grado educativo y condiciones que los diferencian de otros menores, como discapacidad o pertenencia a población víctima.

Los hogares pueden recibir entre $40.000 y $100.000 pesos mensuales por cada menor de edad. El valor máximo de estas transferencias puede alcanzar hasta los $300.000 pesos mensuales por componente por hogar.

Los pagos van a ser realizados de manera escalonada por medio de las billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, ¡Dale! y Bancamía, o por medio de giro en puntos Efecty. Los ciudadanos que se vayan a beneficiar de esta transferencia deben estar atentos para recibir un mensaje de texto en donde se confirma la disponibilidad del dinero.

El distrito les recomienda a aquellas personas que se van a beneficiar de estas transferencias consultar cualquier duda o inquietud por medio de los canales oficiales del distrito. Adicionalmente, se aconseja que estén al tanto del seguimiento de sus pagos por medio de la línea telefónica 601 380 8330 (opción 6) acercándose a los puntos de la Subdirección Local de Integración Social que tengan más cercanos. Para conocer su sitio más cercano, puede consultar en la siguiente página: https://bit.ly/3ZtjMs5