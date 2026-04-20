Inscripciones abiertas en Bogotá para Saber 11: colegios calendario A tienen plazo hasta el 1 de mayo de 2026

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó que el próximo domingo 26 de julio de 2026, se llevarán a cabo las pruebas Saber 11 para las instituciones educativas de calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

La entidad añadió que hasta el próximo viernes 1 de mayo de 2026 se podrá realizar el proceso de inscripción ordinario para las pruebas que realizarán los estudiantes de los colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá. Es hasta esta fecha que se recibirá el recaudo ordinario para la presentación de los tres exámenes que se realizan durante esta jornada.

Icfes abre preinscripciones para pruebas Saber Pro y TyT del segundo semestre: ojo a las fechas

La Directora General del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez, reiteró el llamado para quienes no han realizado la inscripción, para que efectúen el pago dentro de las fechas definidas por la entidad para así prevenir pagos adicionales.

“Hacemos un llamado a los rectores e instituciones educativas para que inscriban a sus alumnos con tiempo para no afectar su paso a la educación superior. Año tras año trabajamos para que esta evaluación tenga mayor alcance, llegue a todo el territorio nacional, reconozca nuestra diversidad étnica y aporte al proyecto de vida de los jóvenes desde sus capacidades y desafíos de aprendizaje”, afirmó.

Para realizar de manera más ágil y segura el recaudo de los tres exámenes, la Alcaldía de Bogotá le recomienda a los ciudadanos efectuar los pagos en línea mediante el botón de pago PSE. En caso de realizarlo de manera presencial, deben ser hechos en las sucursales del banco Davivienda y en corresponsales bancarios que están autorizados por esta entidad financiera.

El registro y recaudo extraordinario se realizará del lunes 4 al viernes 22 de mayo. Las publicaciones de citaciones a donde cada estudiante deberá dirigirse para hacer sus pruebas serán llevadas el viernes 10 de julio. Los resultados de los exámenes serán publicados el viernes 25 de septiembre de 2026.

¿Qué son las pruebas Saber 11?

Las pruebas Saber 11 son uno de los exámenes más importantes en la vida de los estudiantes de colegios públicos y privados del país, ya que marcan el cierre de su etapa escolar y representan un paso clave para continuar su formación en instituciones de educación superior.

Dentro de los exámenes realizados, los jóvenes son puestos a retos donde se medirán los conocimientos que han aprendido a lo largo de su tiempo en estas instituciones educativas. De esta manera, se reconoce si los estudiantes poseen las herramientas necesarias para salir adelante con sus estudios.

Estas pruebas también van dirigidas a estudiantes que cursan actualmente los cursos de 9.° y 10.°. El Icfes ofrece una serie de exámenes para aquellos jóvenes que quieren comenzar a familiarizarse con los tipos de preguntas que se realizan en el examen Saber 11.

Por otro lado, la prueba de Validación del Bachillerato Académico es dirigida a aquellas personas que no se encuentran matriculadas en alguna institución educativa del país, pero que quisieran obtener su título de bachiller, esto siempre y cuando haya cumplido la edad de 18 años.