Sobre los 74′ del empate entre Colombia y Canadá (0-0), este martes 14 de octubre en Nueva Jersey, hubo una acción que pudo cambiar el rumbo del partido: Jonathan David, atacante canadiense, anotó el primero de su país, pero se lo anularon por previo fuera de juego de uno de sus compañeros.

“El gol inicial de Jonathan David fue anulado tras descubrirse que Jacob Shaffelburg estaba en fuera de juego”, reportó el medio TSN, que transmitió el juego en vivo.

This got called offside 😳



Jonathan David's score-opening goal is called back after it was discovered that Jacob Shaffelburg was called offside. Was this the right call? pic.twitter.com/wPsKpLnc0k — TSN (@TSN_Sports) October 15, 2025

Fue un verdadero susto para Colombia, que no supo cómo descifrar a Canadá, pero ese tanto habría sepultado un partido en el que La Tricolor, en la previa, pintaba como gran favorito.

Canadá le hizo frente a Colombia

Impulsada por goleadas recientes, Colombia se topó este martes con un bache en el camino al Mundial de 2026 al igualar 0-0 ante una Canadá que se cerró en defensa en un amistoso disputado en Estados Unidos.

Con el extremo Luis Díaz como inicialista y la presencia de James Rodríguez en el segundo tiempo, los cafeteros continúan su proceso de preparación para regresar a una Copa del Mundo tras su ausencia en Catar 2022.

Luis Díaz fue titular y capitán, durante el primer tiempo, con la Selección Colombia ante Canadá. | Foto: AFP

En el estadio Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, el equipo del entrenador argentino Néstor Lorenzo distó de la goleada 4-0 en el partido pasado ante México y de las victorias de la última ventana del premundial ante Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3).

Algunos “jugamos (juntos) por primera vez” y “creo que no lo hicimos tan mal”, dijo el volante Richard Ríos a Caracol TV. “Creo que siempre va a haber cosas para mejorar”.

Colombia apunta a hacer una buena actuación en los amistosos previos al Mundial para acercarse a los primeros nueve puestos del escalafón de la FIFA, que aseguran ser cabeza de grupo en el torneo junto a los organizadores, Estados Unidos, Canadá y México.

Empate sin goles entre Colombia y Canadá. | Foto: Getty Images

Alineaciones:

Colombia: Álvaro Montero - Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Richard Ríos (Kevin Castaño, 78), Juan Camilo Portilla (Jefferson Lerma, 79)- Jaminton Campaz (James Rodríguez, 46), Juan Fernando Quintero (Kevin Serna, 60), Luis Díaz (Yáser Asprilla, 60) Juan Camilo Hernández (Rafael Borré, 60). DT: Néstor Lorenzo.

Canadá: Dayne St. Clair - Niko Sigur (Zorhan Bassong, 85), Derek Cornelius, Luc de Fougerolles, Richie Laryea - Tajon Buchanan (Jacob Shaffelburg, 71), Ismaël Koné (Mathieu Choinière, 84), Nathan Saliba, Ali Ahmed (Liam Millar, 61) - Tani Oluwaseyi (Promise David, 71), Jonathan David. DT: Jesse Marsch.