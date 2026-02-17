Paris Saint-Germain toma ventaja contra el Mónaco en la Champions League; los actuales campeones remontaron el marcador

Mónaco y Paris Saint-Germain se enfrentaron en el juego de ida de los playoffs de la UEFA Champions League. En el partido disputado en el estadio Luis II, el equipo local tomó ventaja al primer minuto con un gol de Folarin Balogun, quien marcó nuevamente pocos minutos después y amplió la diferencia a favor del conjunto monegasco.

Sobre la mitad del primer tiempo, Vitinha falló un penal para el PSG, aumentando la crisis deportiva que vivió en la primera parte; a esto se le debe sumar la lesión de Ousmane Dembélé.

El reciente Balón de Oro no ha podido contar con la continuidad mostrada en la temporada pasada debido a diversas lesiones que ha sufrido en los últimos meses.

Sin embargo, la suerte de los dirigidos por Luis Henrique cambió tras la entrada de Désiré Doué, el cual marcó el descuento momentáneo de los visitantes tras una revisión del cuerpo arbitral.

Achraf Hakimi anotó uno de los goles del encuentro. Foto: Getty Images

A los 40 minutos del compromiso, Hakimi empató el juego con un potente disparo de pierna derecha que dejó sin opciones al golero local.

En los primeros segundos del segundo tiempo, el VAR revisó una fuerte entrada realizada por el jugador del Mónaco, Golovin, el cual golpeó en la pantorilla a Vitinha, ganándose la tarjeta roja y dejando a los locales con 10 hombres.

Aleksandr Golovin fue expulsado tras revisión del VAR. Foto: UEFA via Getty Images

A los 66 minutos, un gol de la figura del partido, Désiré Doué, le dio la ventaja a los parisinos, que se enfilan como el equipo favorito para jugar los octavos de final del certamen continental.

El público local lamentó la situación, enfatizando que en los recientes encuentros no se han obtenido los resultados esperados.

Finalmente, tras la culminación de los 90 minutos del compromiso, la escuadra visitante se impuso por 3 goles a 2, logrando un gran paso en la búsqueda de los octavos de final.

El compromiso de vuelta se jugará el miércoles 25 de febrero, retomando la localía el actual campeón del torneo, en el cual se espera que muestre el desempeño que lo llevó a coronarse con el máximo honor de los equipos europeos.

Hay que recordar que en el sorteo de los octavos de final el ganador de la serie podría enfrentar al FC Barcelona, siendo uno de los cocos del torneo actual.