Revelan cambio de planes de Clara Chía en boda del hermano de Piqué; ausencia de los hijos de Shakira fue clave para la decisión

Gerard Piqué y Clara Chía se situaron en el centro de distintas noticias en la prensa internacional, debido a todos los detalles que salieron a la luz sobre su relación sentimental. Ambos se enfrentaron a las críticas y reproches por este amor que consolidaron, demostrando que podían seguir con su vida sin problema alguno.

Gerard Piqué y Clara Chía llegando a la casa de Joan Piqué y Montserrat Bernabeu - Foto: Europa Press

No obstante, recientemente, los curiosos y seguidores de la pareja lograron conocer que en los próximos días habrá una celebración importante en la familia Piqué-Bernabeu, ya que Marc Piqué, el integrante menor, se dará el “sí” en el altar con su novia de toda la vida. Esta boda se realizará, supuestamente, el 24 de junio y contará con la presencia de amigos y allegados.

A este evento familiar asistirá Clara Chía, quien sería presentada “en sociedad” como la pareja oficial de Gerard Piqué tras un largo año de relación amorosa. Pese a que casi todo el entorno del exfutbolista sabe de la joven, este espacio sería perfecto para consolidar el título sentimental.

La española ha causado revuelo en redes. - Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

Sin embargo, en las últimas horas, Las Mamarazzis fueron las encargadas de destapar un poco de los cambios de planes que se presentaron en este festejo, debido a la ausencia de los hijos de Shakira. El hecho de que Milan y Sasha no participaran de la ceremonia permitió que la familia de Gerard y Marc Piqué modificara un poco las cosas en la organización de la fiesta.

En primer lugar, las periodistas aclararon que los menores no tienen conocimiento alguno sobre la relación del empresario y la relacionista pública. “A día de hoy, para ellos, Clara Chía no es la novia de papá”, afirmó Lorena Vásquez, basándose en la información de sus fuentes.

Uno de los encuentros de Piqué y sus hijos en Barcelona. - Foto: Europa Press

“Para la familia de Gerard Piqué sí que forma parte del núcleo. En la boda Clara Chía tiene un lugar y papel importante”, comentó Laura Fa, enfatizando en el papel de la joven de 24 años.

De igual forma, Lorena Vásquez se dirigió a explicar detalles sobre la organización de la boda. Según un invitado, se mencionó que, a raíz de la ausencia de los hijos de Piqué, Clara Chía pasaría a integrar la mesa “presidencial”, la cual contaba con los padres y hermanos de los novios. Al inicio, la catalana no estaba incluida por el tema de los menores, pero ahora sí acompañaría al empresario en esta zona.

“Justamente recibí una llamada de un invitado de esa boda y nos comenta que en un principio Clara iba a estar sentada en la mesa de los amigos, porque ella es amiga de las personas que están invitadas, es muy cercana con la novia y con los amigos de la novia, entonces en ese momento, cuando estaba previsto que los niños de Piqué y Shakira estuvieran en la boda, ella no iba a formar parte de esa mesa presidencial, pero hoy mismo me comentan que sí va a estar en aquella mesa y sí va a estar sentada con el resto de la familia y va a acompañar a su pareja”, señaló la comunicadora en el podcast.

Piqué y una nueva publicación con Clara Chía que ha revolucionado las redes sociales. - Foto: @3gerardpique

Su colega apuntó que esta decisión era lógica y entendible, ya que si no se contaba con la asistencia de los pequeños, no era necesario apartar a la novia del empresario en una mesa donde estaban amigos y allegados.

“Tiene sentido, si al final no están los niños, no incomoda a nadie, es la novia de Gerard, no tiene sentido que esté apartada”, comentó Laura Fa.

La pareja estaría disfrutando de su relación sentimental. - Foto: Instagram @3gerardpique - Europa Press

Por último, Las Mamarazzis enfatizaron en que todo este cambio de planes estaba dirigido por la ausencia de Milan y Sasha, tomándose como una presentación “oficial” de la relacionista pública con los allegados a la familia de su novio.

“La decisión se ha tomado porque Milan y Sasha no van a estar presentes en la boda. En caso de que hubieran estado, ella habría estado en otro asiento y hubiera estado acompañada por otros amigos. Podemos decir que va a hacer una presentación oficial como pareja de Gerard Piqué, aunque toda la familia la conoce desde hace tiempo”, concluyeron.