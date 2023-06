Inesperada reacción de Piqué enfrente de sus hijos por mención sobre boda con Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de los últimos años, después de que oficializaran su relación sentimental en agosto de 2022. No son pocos los que creen que este vínculo amoroso empezó desde que el español estaba con Shakira.

Igualmente, miles de chismes han girado en torno a la vida privada del exjugador del Barcelona y la relacionista pública, quienes volvieron a ser tendencia este fin de semana en las redes sociales debido a que aumentaron los rumores sobre su supuesta boda.

Algunos medios indicaron que Piqué y Clara Chía se casarían - Foto: Europa Press via Getty Images

El ibérico, según varios diarios españoles, le comunicaría la gran noticia a su entorno cercano en el matrimonio de su hermano, Marc Piqué, el cual se llevará a cabo el próximo viernes. Asimismo, indicaron que el empresario, supuestamente, ya le habría regalado un anillo de compromiso a su joven novia.

“Los rumores acerca del inminente ‘sí quiero’ de la pareja no han dejado de aumentar en los últimos días. Según Look, el exfutbolista comunicaría la gran noticia a su entorno cercano en la boda de su hermano Marc el próximo 23 de junio”, precisó Europa Press.

Ante estas especulaciones, varios periodistas abordaron a Piqué en el aeropuerto de Miami y le preguntaron enfrente de sus dos hijos, Milan y Sasha, sobre la intención que tendría de pasar por el altar con la catalana, hecho que no le gustó para nada.

El exfutbolsita, que se reencontrará una vez más con Shakira, no ocultó su molestia y les pidió respeto a los reporteros por la integridad de los menores. Asimismo, prefirió guardar silencio ante las preguntas insistentes de los medios de comunicación y se marchó rápidamente.

El empresario ya está en Estados Unidos - Foto: Getty

Piqué llegó a Miami con sus hijos - Foto: Getty

“Por favor, ya está, ¿vale?”, manifestó el fundador de Kosmos, visiblemente incómodo, antes de marcharse junto con los pequeños del terminal aéreo, donde llegaron luego de un largo viaje procedente de Barcelona.

Lorena Vázquez, integrante de Las Mamarazzis, destapó en Y ahora Sonsoles la verdad sobre la supuesta boda de los dos catalanes, puntualizando que no existe certeza alguna de que fueran a llegar al altar. La periodista enfatizó que el entorno cercano del español, por el momento, negó que fueran a casarse.

La presentadora recalcó que la visita de la pareja a una importante joyería en Barcelona no tenía nada que ver con un matrimonio, puntualizando que el empresario y la relacionista pública visitaron el lugar buscando otro accesorio diferente a un anillo de compromiso.

“De momento no hay boda, no están preparando nada. Todo esto ha surgido porque fueron a buscar una joya a una importante joyería, pero no tiene nada que ver con un anillo. Si no me mienten mis fuentes, que normalmente son muy buenas, no hay boda”, sentenció Vázquez.

Piqué y Clara Chía no tendrían planeado comprometerse todavía - Foto: @3gerardpique

Cabe recordar que la comunicadora fue la que reveló que Shakira no accedió a la solicitud de Gerard Piqué para que sus hijos asistieran a la boda de Marc. Asimismo, enfatizó que la idea de la barranquillera era que Sasha y Milan regresaran con ella esta semana.

“No hemos podido confirmar si habrá cambio de planes. De momento, la decisión de Shakira es inamovible y los niños deben regresar con ella. Me contaron que la artista no ha facilitado que los menores asistan a la boda de su tío”, precisó la presentadora.