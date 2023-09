Hijo de Carlos Calero se robó el ‘show’ en la cocina y los comentarios no se hicieron esperar

Amparo Grisales ‘encaró' a Carlos Calero por gesto en pleno ‘show’ de ‘Yo me llamo’: “¿Te causo risa?”

Hijo de Carlos Calero muestra sus dotes para la cocina

Al final del video se puede ver el buen resultado y lo cierto es que los comentarios no se hicieron esperar, la gran mayoría aplaudiendo los dotes del hijo del presentador.

”Tu hijo no presenta, pero le sale muy bien lo de la cocinada“, “Oye, tú también deberías aprender y que no solamente sea junior el que cocina“, “Qué gran talento el que tiene tu hijo“, “Afortunado eres por tener un hijo así“, “Qué Dios siempre bendiga a tu hijo“ y “Es hermoso ver cómo los hijos nos superan”, fueron algunos de ellos.

Carlos Calero revela detalles de Yo me llamo que no se ven al aire

En el último tiempo, Carlos ha sido presentador de importantes formatos del canal Caracol como Yo me llamo y Día a día . Carlos tuvo que dejar el magacín de la mañana por algunos meses para ser parte de la grabación del reality de imitación.

Hace unas semanas, a través de un videoclip publicado en las redes sociales del programa, se sinceró respecto a algunos aspectos de la producción que los televidentes no ven delante de cámaras.

Carlos Calero y Melina Ramírez en 'Yo me llamo'. | Foto: Caracol Televisión

“Esa virgen me ha acompañado desde la primera temporada. Normalmente traigo la foto de mi familia, que no la he traído, pero siempre pongo la virgencita aquí para que nos proteja”, reveló.