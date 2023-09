Alina Lozano y Jim Velásquez confiesan que están siendo víctimas de extorsión por foto íntima

En la mañana del miércoles 27 de septiembre del 2023, la reconocida actriz Alina Lozano realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, como es de costumbre, pues constantemente mantiene cercanía con sus seguidores y cuenta detalles relacionados con su vida laboral, personal, pero sobre todo romántica.

Mientras caminaba por algunos lugares aledaños a su vivienda, mencionó: “el tema con Jim está álgido por lo que les conté, de que le habían pedido una plata dizque para que no publicaran unas fotos mías de hace tiempo, y yo, pues, me negué completamente a que él hiciera algo así, pero llegó y está como bravo y yo no quiero discutir más sobre el tema, porque la verdad, a mí no me parece tan importante, ni tan relevante”.

Pese a que Alina y Jim han confirmado su ruptura, en redes sociales siguen siendo blanco de críticas por parte de algunos usuarios. | Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

“¿Qué estás haciendo Jim? ¿Por qué tienes esa cara? Mira, estoy haciendo un en vivo, entonces no vas a poner esa cara, ¿bueno? Cambia la carita”, dice Alina segundos antes de enfocar con su celular el rostro de Jim, quien se encuentra acostado en la cama con expresiones desanimadas.

Alina y Jim en un jacuzzi con espuma. | Foto: Instagram Alina Lozano

Por su parte, Jim menciona: “Amor, ¿tú por qué mandaste esa foto?, ¿cuántas mandaste? Dime, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? (…) a mí nunca me has mandado una foto, yo te he pedido y tú nunca me has mandado una foto”, con la voz entre cortada.

Rápidamente, la actriz reconocida por darle vida a importantes personajes de producciones como ‘Pedro, El escamoso’, ‘Las detectivas y el Víctor’ ‘Los Canarios’ y ‘La Reina del Sur’, le respondió: “Amor, yo ya no hago eso porque a mí no me gusta, porque tú y yo no estamos en la distancia, es que en ese momento el novio que yo tenía no vivía acá”

“Yo no sé por qué le estás dando esta trascendencia a eso, mira, cuando uno le da transcendencia a esas personas que son tan maldadosas, que hacen ese tipo de cosas por dañar las relaciones, eso es lo que la persona quiere”, afirmó la artista.

¿Cuánta plata les están pidiendo para eliminar las fotos de Alina?

“Paguemos”, dijo Jim Velásquez en medio del en vivo, pues según lo revelado por la pareja, esta es la única opción para que no se publiquen en internet y redes sociales las fotos íntimas que Alina se habría tomado hace varios años.

La pareja reveló hace poco que planean casarse, lo que ha desatado todo tipo de comentarios. | Foto: Facebook Alina Lozano

La cifra, según lo mencionado, estaría rondando los 5 millones de pesos colombianos. “Lo que más chistoso me parece, amigos, es que si eso fuera de ahora, si ahora te dijeran, amor, a mi edad, ¿tú crees que te ofrecerían plata? Culturalmente, una mujer a mi edad, para muchas personas, excepto para ti, ya no es un símbolo erótico de nada, eso se privilegia, es la juventud”.

“En este momento, qué tal que pasara esto, eso sería terrible porque implicaría que yo te estoy engañando con alguien, y obviamente, eso no es así (…) Así que, Jimmer, amor, no vas a seguir pensando en eso, ni hacer drama de eso”, finalizó Alina, dejando el celular en las manos de Jim.