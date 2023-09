Edwin Garrido se fue en contra de Yeferson Cossio por su cirugía de alargamiento de piernas y generó discusión en redes sociales

View this post on Instagram

Edwin Garrido criticó a Yeferson Cossio por su cirugía

Se trata del actor y modelo Edwin Garrido, quien dio a conocer lo que pensaba respecto a la cirugía de Cossio a través de la publicación realizada por el programa de entretenimiento Lo Sé Todo: “Qué miedo, primero se puso prótesis mamarias, ahora se puso las patas flacas más largas. Ojo con quien influencia a sus hijos, hijas. Mi mejor y único ‘influencer’ es Dios, el que te influencia amarte tal cual y como eres, y no exponer tu salud por tu vanidad o simplemente porque no te aceptas tal cual como él te creo”.

Por otro lado, hizo énfasis en que Cossio es libre de tomar sus propias decisiones y de realizarse los procesos que considere, sin embargo, en su opinión, no debe invitar a los demás a someterse a este tipo de procedimientos: “¿Quién somos para decirle que no? Pero no lo diga para que lo hagan los demás”.