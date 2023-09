¿El miembro o las piernas? Yeferson Cossio confesó que se mandó a alargar una parte de su cuerpo

¿Cuál fue la última cirugía estética que se hizo Yeferson Cossio?

“Me hice la cirugía más dolorosa de todo mundo. No, no es un clickbait. He leído y hay muchos estudios, encuestas y esta está categorizada como la cirugía más dolorosa del mundo... de hecho, aquí mismo tengo una bombita del dolor”, puntualizó el polémico influenciador.

¿Cossio ocultó su cirugía?

“¿Yo por qué voy a ocultar eso? Eso es como tipo, “Hola, me llamo Yeferson, estoy acomplejado como casi todos los seres humanos, con alguna parte de mi cuerpo y tengo un par de cientos de millones de pesos para ir cambiando lo que no me gusta” (...) Me metieron el tema en la cabeza, conocí gente dura para el tema y va muy bien (...) Pronto les mostraré la cirugía, les mostraré la terapia, el avance y el proceso. Se viene una parte muy dura de mi vida”, finalizó ante la cámara.