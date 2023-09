“Ni siquiera lo conozco”: Elianis Garrido tuvo que salir a desmentir supuesta relación con Daniel Sancho

“Vean muchachos, yo normalmente no salgo a desmentir ni hablar de cosas que se hallan en el campo digital porque siento que uno le da fuerza a la información o le da veracidad cuando la hace protagonista de su día a día, yo dejo que hablen y dejo que esto pase, pero en este momento si me afecta porque hay muchas personas que quizás no me conocen, que son españolas, que son europeas y que al ver mi imagen me han buscado en TikTok y me están escribiendo cosas feísimas como si de verdad yo hubiera sido pareja sentimental de este señor”, indicó la hermosa barranquillera.