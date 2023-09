Elianis Garrido no se quedó callada y se sacó espinita por polémica en ‘Lo sé todo’: “escupen veneno”

Lo sé todo se convirtió en uno de los programa de entretenimiento más comentados de la televisión colombiana, debido a diferentes temas que destapó sobre la farándula nacional. El formato despertó toda clase de reacciones en los seguidores y curiosos, los cuales no guardaron sus opiniones por las noticias que lanzaban en cada capítulo.

Este suceso no fue bien visto por los televidentes, ya que Nanis Ochoa quedó protagonista de una supuesta confrontación, la cual exponía una fotografía suya dándose un beso con el artista de este estreno musical. La actriz fue respaldada por cientos de personas, que quedaron al final desilusionadas al detallar que todo era un montaje.

Elianis Garrido no se contuvo por críticas que recibieron

Una de las personas que se puso frente al tema e intentó lidiar con el alboroto que se generó fue Elianis Garrido, quien no estuvo relacionada directamente con lo ocurrido entre Nanis Ochoa y Ariel Osorio . La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 fue quien se refirió a este espacio que se estaba tomando, puntualizando que jamás hubo malas intenciones.

La bailarina se disculpó con los televidentes que se pudieron sentir ofendidos o lastimados con esta campaña de expectativa, enfatizando que era solamente una idea que surgió por el hecho de que su compañera era la protagonista del videoclip. Allí apuntó que todo había sido consensuado y no se maltrató a nadie.

No obstante, allí no terminó todo, pues Elianis Garrido sí tomó la palabra y se refirió a los ataques que recibieron en el programa por esta situación, agradeciendo por el tipo de palabras que se utilizaron. La actriz puntualizó que no importaba si venían de los mismos integrantes de otros medios, quienes habían reaccionado y reprochado la idea.