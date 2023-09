Este es el esposo de Natalia Sanint: ¿Estudió para ser chef?

Una de las celebridades que aún forma parte de la competencia es la locutora de radio y comediante Natalia Sanint, quien ha sabido cautivar al público con su personalidad y espontaneidad. Es considera también como uno de los talentos revelación de la competencia, pues aunque en un primer momento, no mostraba muchas habilidades para desenvolverse dentro de la cocina, sin embargo, ha tenido preparaciones que han dejado a los chefs con la boca abierta.

¿Quién es el esposo de Natalia Sanint?

“Imagínate que mi esposo es piloto y chef. Del resto de cosas no hablo porque uno no puede ser bueno en todo, pero él me decía: “mira, cocina así”, tal cosa. Él es caleñito”, mencionó ante las cámaras del reconocido programa de City TV.