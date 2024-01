Mara Cifuentes se sometió a cirugía estética para feminizar su rostro y se arrepintió tras resultado: “Mi palabra no importó”

Sin embargo, recientemente, Mara Cifuentes llamó la atención de los curiosos con una inesperada serie de publicaciones, las cuales exponían un problema que atravesaba con su imagen. La colombiana fue clara en que no estaba conforme con una experiencia que había vivido tras pasar un quirófano, pues el resultado no la tenía feliz.

Mara Cifuentes, inconforme con resultado de cirugía

Mara Cifuentes apuntó que esto era muy grave para ella, ya que trabajaba con su rostro para distintas marcas y proyectos, por lo que no era viable verse de esta forma. En sus declaraciones, registradas en bloques de texto, se logró entender lo frustrante que era no alcanzar lo esperado, más cuando se le realizó, supuestamente, un procedimiento estético que no había pedido.

“ Pedí que no se hiciera por qué me gustaba la forma que tenía la línea de maquillaje de mi ojo. Esto hace que mi ceja tenga otra forma completamente diferente ”, afirmó en las palabras que subió.

“Una ceja se me ve más levantada que la otra, yo sé que somos asimétricos, pero yo pedí específicamente que no quería eso y siento como que mi palabra no importó. Me frustra y es algo difícil de aceptar levantarse de una cirugía que no sabías que te iban a realizar”, agregó.