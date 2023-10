Mara Cifuentes pagará una millonada por cirugía de feminización facial

“A mi mamá le ha tocado sufrir mucho por esa parte. Primero, porque me aceptó siendo muy católica. El amor de madre pudo superar eso. Aparte de apoyarme, siempre ha estado ahí”, dijo la mujer entre lágrimas.

“Yo sé que como madre ella sufre mucho por eso, pero eso también nos ha vuelto mucho más unidas. Ella siempre me dice que no podemos responder nada ni a leer, eso nos ha llevado a tener unas conversaciones sobre la gente y ciertas opiniones”, dijo.

"Mi mamá siendo muy católica, me acepto, y el amor de madre superó todo eso"

Luego añadió: “Es un cambio que es muy esperado por mí. Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien”.