Mara Cifuentes reapareció feliz y luciendo su cuerpo tras las duras crisis que vivió

Mara Cifuentes es una de las modelos más mencionadas en los portales de chismes y entretenimiento, la razón de esto se debe a su trabajo y, a su vez, diversas polémicas que han girado en torno a la vida de esta mujer trans.

Tal como le sucede a la mayoría de figuras públicas en Colombia, Cifuentes cuenta con personas que la apoyan y otros que no están de acuerdo con su forma de ser.

En redes sociales, la experta en posar frente a las cámaras acumula una buena cantidad de fans. Por ejemplo, en Instagram tiene 1,2 millones de seguidores, lo que indica que su visibilidad es notoria, como la de otros rostros de la farándula.

Precisamente, mediante las plataformas digitales, Mara suele subir varias fotografía que dan muestra de su vida, pero también ha hecho duras confesiones sobre su salud.

Hace un tiempo, la modelo generó preocupación en sus seguidores luego de que apareció hablando en un video en el que se vio descontrolada, al parecer, por un episodio de crisis.

Sin embargo, teniendo en cuenta las más recientes publicaciones de la celebridad en redes sociales, todo parece indicar que la situación ya mejoró.

La modelo encendió las redes con sus fotografías. - Foto: Foto tomada de Instagram @maracifuentes1

La modelo escribió un sentido mensaje

En Instagram, la exparticipante del reality La agencia, batalla de modelos del Canal Caracol, compartió nuevas instantáneas es las que es posible verla feliz y presumiendo su tonificada figura corporal.

Junto a esto, la modelo escribió un par de palabras con las que dio a entender que se encuentra bien: “Después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol”, se lee en el mencionado medio digital.

Por ello, los seguidores e internautas no dudaron el comentar al respecto el carrete de fotografías en las que Mara Cifuentes se mostró disfrutando de los últimos rallos del sol, mientras posó con un bikini de color azul cielo.

Mara Cifuentes disfrutó de los últimos rayos del sol. Le aplauden que ya se encuentra mejor, luego de tener una crisis emocional. - Foto: Instagram: @maracifuentes1

Aunque los haters una vez más atacaron a la modelo, primó los buenos comentarios y mejores deseos para la también influenciadora.

En ese sentido, en las redes sociales se pueden interpretar mensajes, como: “Mara estás muy bella, ahora te veo contenta y me alegra, te luce ese color”; “Qué lindo verte así feliz y cada día más bella”; “Bendiciones mi preciosa”; “Se ve mejor, más repuestica”; “Todo pasa mi niña hermosa”; “Se nota que ha trabajado en ella y que aún sigue trabajando en su estado emocional, de eso se trata, que no se rinda”, escribieron varios internautas.

Por ahora, entre lo más actual, la modelo mostró en historias de Instagram que se encuentra viajando en Cartagena, lugar donde aprovechó para tomarse las nuevas fotos.

Es importante recordar que a mitad del mes de mayo, Mara presentó una crisis emocional.

En ese momento, entre lágrimas, parte de las palabras que manifestó fueron los siguientes: “Dios, no puedo más. Niños, los necesito, por favor, ya no más odio… Me levanto a leer todo este odio, me levanto a leer a las personas, estoy teniendo pesadillas… Yo no puedo más, es demasiado para mí, demasiadas mentiras, aparte esa niñita con la que estaba me quería estafar”.

La modelo dijo necesitar ir al hospital y pidió ayuda a sus seguidores. - Foto: Fotos: Instagram @maracifuentes1.

“Lo siento mucho por todo lo que yo he hecho y he dicho, pero me estoy enloqueciendo y mi exnovio me dejó aquí en el hotel Ibis sola, no sé qué hacer, creo que tengo que ir al hospital. Ayúdame, por favor”, agregó Mara en un video.

De inmediato, los seguidores de la paisa empezaron a escribir distintos mensajes en la sección de comentarios en los que le enviaron constante apoyo a la modelo y le hicieron un llamado a su familia para que brindaran ayuda en ese momento de crisis, alegando que ella necesitaba de profesionales.