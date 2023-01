“Soy 100 % mujer”: Mara Cifuentes le calla la boca a los que aún le preguntan por su identidad de género

Mara Cifuentes se convirtió en una de las modelos más famosas del país luego de su participación en el reality La Agencia, batalla de modelos, donde deslumbró con su belleza, su porte, la evolución que tuvo durante el show y por contar abiertamente que es una mujer trans, siendo así una de las pocas representantes de la comunidad trans en la televisión colombiana, incluyendo a las actrices Endry Cardeño e Isabella Santiago.

Luego del reality Mara se catapultó a las pasarelas más importantes del país, participando en desfiles de ferias como Colombiamoda y creando un book digno de agencias de modelaje internacionales, a las que Cifuentes alcanzó a acariciar pasando por Nueva York y otras ciudades del mundo fuertes en la industria de la moda.

Sin embargo, Mara tuvo un altibajo de cuenta de las drogas y ella misma ha reconocido a sus más de 1.3 millones de seguidores las penurias que ha tenido que vivir por cuenta de esto y todas las acciones que ha tenido que llevar a cabo para superar este impasse, que la mantuvo varios meses alejada de las redes sociales.

Mara sigue muy activa con su carrera como modelo. Foto: Instagram @maracifuentes1. - Foto: Foto: Instagram @maracifuentes1.

Pero como toda una sirena, como ella misma se autodenomina, volvió recargada y sana a compartir tiempo con sus seguidores, a quienes estima mucho, y por eso les permitió participar en una dinámica de preguntas, donde la paisa no se quedó con nada y lo contestó todo, hasta las preguntas más álgidas e impertinentes de algunos cibernautas.

“¿Eres 100% mujer?”, fue la pregunta que le hizo uno de los imprudentes a Mara, quien muy serena y cariñosa, pero contundente, le respondió que “sí, soy 100% mujer” y no contenta con eso, la modelo hizo un video adicional con dicha pregunta mandándole un beso irónico a dicho seguidor y alejándose de la cámara para dejar ver todo su cuerpo, dando una vuelta para mostrar que tanto de frente como por detrás es una mujer.

Mara no le teme a decir su verdad en las redes sociales. Foto: Instagram @maracifuentes1. - Foto: Foto: Instagram @maracifuentes1.

En dicho clip, compilado por la cuenta de Instagram Chismes, se ve a Mara luciendo un look conformado por un crop top strapless con boletos en su parte superior y un pantalón negro transparente que deja ver su ropa interior, una tanga brasilera de encaje del mismo tono muy sexy, que se acopla a la perfección a las curvas de la antioqueña.

Además de esto, Mara le respondió a otro seguidor que le alabó el que ella muestre sin tapujos su figura y su género. “Qué rico ver como ya hoy en día muestras tu (emoticón de durazno) así en bikini y sin pudor ni pena de ninguna clase”, fue la frase que motivó a la modelo a reflexionar sobre lo que ha sido para ella mostrarse al mundo tal cual ella se siente.

“Pues viví mucho tiempo escondiéndome y como que tratando de llenar un mundo que yo misma me inventé y era muy incómodo, y la verdad ahora lo disfruto mucho y puedo ser libre y yo siento que es mi cuerpo y no tengo por qué esconderlo sino es porque yo quiero”, reveló Mara en sus historias de Instagram.

Mara se ha referido a su identidad de género en varias ocasiones dejando claro que es una mujer. Foto: Instagram @maracifuentes1. - Foto: Foto: Instagram @maracifuentes1.

La modelo no se quedó en su tono reflexivo y existencial, también tomó con mucho humor el que una de sus fanáticas le dijera que está “muy loca”, dejando claro que si algo Mara tiene claro en la vida es que “todos estamos locos”, para luego admitir que todo el “palo” que le dan en redes sociales la están volviendo “más dura”, rememorando una de las frases de la nueva canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap: “te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.