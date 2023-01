Mara Cifuentes sorprendió a más de uno con una revelación sobre su vida amorosa

Mara Cifuentes es una modelo trans que ganó una buena suma de seguidores tras su paso por el programa La agencia: batalla de modelos (Canal Caracol). Desde entonces, su vida comenzó a tener protagonismo en los portales de chisme y entretenimiento, además de que ha hecho una que otra manifestación que la convierte en tendencia de las plataformas.

Pese a que existe un gran número de usuarios que arremeten en contra de la modelo, del otro lado de la balanza figuran aquellos que la apoyan y destacan su visibilidad en la comunidad diversa. De hecho, la seguridad de Cifuentes por sí misma le ha permitido abrir su corazón y mostrarse en diferentes facetas de su vida.

Precisamente, al ser una figura pública, varias de las posturas o apariciones que hace en la redes sociales tiende a robarse la mirada de los cibernautas, pues en Instagram la también influenciadora tiene más de un millón de seguidores.

La modelo Mara Cifuentes trabaja con marcas internacionales. Instagram. - Foto: Instagram: @maracifuentes1

En ese orden de ideas, una vez más la mujer trans acaparó la atención de los demás. En esta oportunidad, así como lo hacen la mayoría de figuras públicas, Cifuentes se sumó a la opción de preguntas y respuestas que ofrece Instagram para interactuar con los internautas y revelar datos curiosos.

Entre las declaraciones que más destacaron, hubo uno en la que la influenciadora se refirió a su vida sentimental.

Es común de la vida amorosa de los famosos sea un tema de interés para muchos. Por ejemplo, hace poco se conoció que la reconocida actriz Barranquillera Carmen Villalobos ya no está más soltera, ya que un célebre hombre de la televisión le capturó el corazón.

En cuanto a Mara, lo que comenzó como una temática en la que la activista LGBTQ+ pretendió que le preguntaran con qué animal, objeto u otra cosa se identifica, resultó siendo un confesionario digital. Incluso, en una de las historias de la mencionada red social, mostró que recibió una crítica por parte de un ‘hater’ que la discriminó por su orientación sexual.

Fue entonces como la modelo eligió una interrogante en donde le preguntaron: “¿Pareja, tienes?”. Sin ningún problema y acudiendo a su sinceridad, la joven respondió y dejó en claro cómo se encuentra su corazón en estos momentos.

“No tengo pareja y no creo en el amor. Te lo juro que cada día me convenzo más de que el amor de pareja no existe, y es una simple ilusión”, expresó, con un poco de risa, Mara Cifuentes.

La modelo se convirtió en una actividad LGBTQ+. Instagram. - Foto: Instagram @maracifuentes1

Se despachó tras las fuertes críticas que ha recibido de algunos ‘haters’

Mara Cifuentes, en la mayoría de casos, trata de hacer caso omiso a las críticas que constantemente recibe. Cabe señalar que esta no es la primera vez que la también influenciadora está en el ojo del huracán, puesto que, en otras ocasiones, se ha visto implicada en temas que tienen que ver con su salud mental.

Así como lo han hecho varias figuras de la farándula nacional, Cifuentes quiso enviar un corto mensaje a los ‘haters’ que por diferentes razones suelen enviarla al paredón.

Mara Cifuentes, hace un tiempo, aseguró que su abdomen es natural. Instagram. - Foto: Instagram: @maracifuentes1

Su reacción a las críticas la hizo mediante historias de Instagram, red social donde acumula más de un millón de seguidores, donde apareció luciendo un bikini de color negro y caminando a las afueras de un sitio campestre, bajo la luz del Sol: “Ay, amiga y amigo, en vez de criticarme vaya broncéese a la playa, váyase para su finca a tomar el solecito bien rico. Vea el día cómo está de lindo”.

A continuación, la recopilación de las recientes historias del Instagram de Mara Cifuentes, grabadas el fin de semana, hablándole a sus ‘haters’:

La modelo y figura pública trans Mara Cifuentes, durante los últimos días, se convirtió en un blanco de críticas por parte de varios usuarios de las redes sociales. Uno de los factores que incidieron en la polémica tuvo que ver con fotos que publicó en Instagram posando con un bikini, pero su aspecto generó todo tipo de comentarios.

En esa oportunidad, Cifuentes posteó varias fotografías con lentes de contacto que le hicieron ver sus ojos completamente blancos, un maquillaje sombrío y un adorno de venado.

Sin embargo, más allá de su propuesta en escena, lo que sacó de las casillas a varios internautas fue la descripción de la publicación, pues la modelo trans escribió: “La iglesia es un hospital para enfermos, no un museo de santos”.