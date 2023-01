Mara Cifuentes no se guardó nada y confirmó si cirujano la operó; amiga la trató de mentirosa

Mara Cifuentes sorprendió hace unos días a todos sus seguidores y decidió aclarar tajantemente un rumor sobre su apariencia física que empezó a circular en las diferentes redes sociales.

A través de las historias de Instagram, la colombo-estadounidense manifestó que en los últimos meses ha recibido algunos mensajes de varias amigas en los que le preguntan si es verdad que se operó el abdomen, ya que un cirujano dijo que fue el encargado de hacer el procedimiento.

La modelo, sin embargo, desmintió al profesional de la salud y puntualizó que nunca se ha realizado ningún tipo de retoque estético en esa parte del cuerpo. Además, señaló que ni siquiera lo conoce personalmente.

“Una amiga me contó que el cirujano que la operó le mostró una foto de mi abdomen, dándole a entender que me había operado. No digo que las cirugías de abdomen no queden bien hechas, ustedes saben que me encantan las cirugías estéticas”, indicó inicialmente.

Luego, Cifuentes añadió: “Ella todavía cree que le estoy mintiendo, pero puedo jurarlo por Dios. El abdomen jamás en la vida me lo han tocado. Mi abdomen no es operado, y es un regalo de Dios”.

La colombo-estadounidense dejó claro en las historias de Instagram que su abdomen es completamente natural y aseguró que siempre ha tenido miedo de hacerse algo en esa parte del cuerpo debido a que no quiere dar la sensación de masculinidad.

Mara Cifuentes manifestó que nunca se ha retocado esa parte de su cuerpo - Foto: Cuenta de Instagram @maracifuentes1

Cifuentes nunca ha ocultado que se ha hecho algunas intervenciones para parecer más femenina - Foto: Cuenta de Instagram @maracifuentes1

Cabe recordar que Mara Cifuentes se convirtió en tendencia hace unos meses en las diferentes redes sociales después de que publicó unas fotografías en vestido de baño, las cuales no tenían ningún tipo de edición. La antioqueña aprovechó las postales para desahogarse y compartió una reflexión sobre los estereotipos físicos, afirmando que era el momento de dejar sus miedos atrás.

“Hoy decidí no sentir miedo. Tenía estas fotos donde me siento hermosa, donde después de muchos años logré acomodarme a mi realidad y transformarla para sentirme cómoda en mi piel. Soy una mujer hermosa y fuerte que aprendió a levantarse cuando se cae. Decidí no sentir más miedo de mi cuerpo”, señaló la modelo.

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las plataformas digitales, se puede apreciar a Cifuentes en un lujoso apartamento posando con un bikini rosado, mientras presumía de su escultural cuerpo sin filtros.

Tras la controversia que generó la publicación, la mujer trans decidió romper el silencio y reveló en el programa de Lo sé todo (Canal Uno) por qué subió estas fotografías. Asimismo, contó el tipo de comentarios que le escribieron algunas personas.

La modelo ha manifestado en repetidas oportunidades que se ha aprendido amar como es - Foto: Instagram @maracifuentes1

“Me hicieron preguntas muy puntuales y muy personales. Por ejemplo, una persona me dijo: ‘Qué tienes entre tus piernas’, no es normal que a alguien le pregunten eso. Me dijeron que no había necesidad de salir a publicar esas fotos y que yo era un hombre Lo peor que yo podía tener era lo que tenía entre mis piernas, me daba demasiada inseguridad. Me lastimaba escondiéndome, y sufría demasiado cuando tenía fotos y desfiles. Era un tema que me causaba mucho estrés”, precisó.

La modelo recalcó finalmente en el espacio televisivo que no ha descartado operarse en algún momento, pero puntualizó que ha aprendido a amarse tal y como es durante los últimos meses.