“Me estoy enloqueciendo”, Mara Cifuentes sube un video quebrada y llorando. Dice que la estafaron y la dejaron sola. Pide ayuda

Desde hace unos meses Mara Cifuentes viene preocupando a sus seguidores con una seguidilla de publicaciones en las que ella, mostrando sus dotes de modelo, posa frente a la cámara de su dispositivo mostrando algunos de los conjuntos para las marcas que trabaja, sin embargo, muchos de sus seguidores ven su semblante muy desmejorado, atinando a decir que la paisa no se encuentra bien.

Para completar, la modelo paisa acaba de publicar un reel en el que se muestra sola, llorando desconsolada y en lo que parece ser un momento de crisis, donde afirma que la dejaron en un hotel sin ningún tipo de compañía y alega que una mujer con la que supuestamente estaba horas antes la quería estafar.

Mara Cifuentes muestra su cuerpo delgado en medio de críticas.

En el clip se ve como la modelo enciende la luz y de inmediato muestra su rostro lleno de lágrimas, mientras ella, entre lamentos, afirma: “Dios, no puedo más. Niños, los necesito, por favor, ya no más odio… Me levanto a leer todo este odio, me levanto a leer a las personas, estoy teniendo pesadillas… Yo no puedo más, es demasiado para mí, demasiadas mentiras, aparte esa niñita con la que estaba me quería estafar”.

Mara también afirma que se encuentra en un hotel de Medellín y vuelve a asegurar que las pesadillas que tiene son tan fuertes que la hacen despertar totalmente en pánico, como si las estuviera viviendo en la realidad, lo que hace que sus nervios la invadan de una forma más profunda. “Lo siento mucho por todo lo que yo he hecho y he dicho, pero me estoy enloqueciendo y mi exnovio me dejó aquí en el hotel Ibis sola, no sé qué hacer, creo que tengo que ir al hospital. Ayúdame, por favor”, agrega Mara en su video.

De inmediato, los seguidores de la paisa empezaron a escribir distintos mensajes de en la sección de comentarios en los que le envían apoyo a la modelo y le hacen un llamado a su familia para que la ayude en este momento de crisis, alegando que necesita a profesionales a su alrededor.

“Las personas que sepan donde está, AYÚDENLA 🙏🏼😮‍💨”, “¿Y si te tomas un tiempo para ti y te alejas de las redes sociales?”, “La familia de Mara qué está esperando pues 😮”, “Ehh este momento necesitas compañía de alguien que te ayude a estar optimista. Ten calma, has luchado contra muchas cosas y está batalla no te va a quedar grande, eres una guerrera, ánimo. No estás sola”, “Ojalá alguien esté con ella en este momento…”, son algunos de los comentarios que se leen en el reel.

Por el momento el consejo que más le dan los cibernautas a la modelo paisa es que cierre sus redes sociales y se dedique tiempo para sí misma, que le ayudará a sanar los males que la aquejan y así podrá volver a ser la mujer que antes brillaba en las pasarelas y las campañas publicitarias de diversas marcas nacionales e internacionales.

Por otro lado, otros cibernautas atinan a decir que el video se trata de “un show más” de la modelo, sin embargo, se sabe que Cifuentes ha tenido que ser internada en dos ocasiones en hospitales psiquiátricos para tratar algunas crisis que ha padecido, como ella misma se lo reveló hace pocas semanas a La Red, contando todos los pormenores sobre su adicción a las drogas y cómo su madre ha sido su pilar fundamental para salir adelante y dejar atrás sus vicios.

En dicha entrevista Mara también reveló que no se ha hecho ninguna cirugía de reasignación de sexo y que, hasta el momento, ella se siente feliz con el cuerpo que ve en el espejo, que muchos ven extremadamente delgado, pero que a ella le parece su cuerpo soñado de “sirena”.