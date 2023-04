“Amo mi masculinidad”: Mara Cifuentes habló sobre su cuerpo, el abuso de drogas y su paso por hospitales mentales

Mara Cifuentes llegó como una competidora más al reality La Agencia: Batalla de modelos, sin embargo, rápidamente se convirtió en una estrella gracias a su belleza, su pasarela perfecta y por ser una de las primeras modelos trans en hacer presencia en la televisión nacional, lo que también la convirtió en una líder de todo el movimiento trans y LGBTI en Colombia.

Luego de su paso por el reality, Cifuentes rápidamente se enroló en las pasarelas más importantes del país y las ferias de moda más relevantes de Colombia, siendo apetecida por marcas y diseñadores a la par, pues sus facciones marcadas, sus hermosas curvas y una melena negra que enmarca toda su figura era perfecta para lucir cualquier tipo de prenda o conjunto.

Mara se ha referido a su identidad de género en varias ocasiones dejando claro que es una mujer. Foto: Instagram @maracifuentes1. - Foto: Foto: Instagram @maracifuentes1.

Sin embargo, la fama le jugó una mala pasada y cuando menos pensó, su vida amorosa había terminado, los problemas familiares estaban a la orden del día y tuvo que darse cuenta de queque estaba abusando del consumo de sustancias alucinógenas, que en sus propias palabras, la volvían “superpoderosa” para cumplir con todos los compromisos laborales que tenía en su agenda.

Esto la llevó a tocar fondo, entrar en crisis y lamentablemente terminó en un hospital psiquiátrico durante tres días, un lugar que ella llama una “carcelcita” pero muy bonita, donde la trataron a las mil maravillas y ella misma se dio cuenta de que necesitaba hacer un “stop” en su vida para volver a encarrilar sus sueños y pasiones.

La dicha no duró mucho. Mara volvió a recaer en el consumo de la sustancia que la había llevado al límite la primera vez y ahora le tocó recurrir a un lugar de rehabilitación más extremo, donde vivió una situación de transfobia que la exaltó y sus acciones hicieron que la tuvieran amarrada en una camilla y la doparon con medicamentos muy fuertes, como si se tratara de una película de terror.

Mara no le teme a decir su verdad en las redes sociales. Foto: Instagram @maracifuentes1. - Foto: Foto: Instagram @maracifuentes1.

Fue la mamá de la modelo quien logró sacar a Mara de este sitio para ponerla a salvo de incluso que ella misma atentara contra su propia vida, pues fueron varios los momentos en los que ella no entendía como se había permitido caer tan bajo, sabiendo que la vida le había sonreído tanto en los últimos años.

Ahora la rehabilitación siguió en su propia casa y fue su mamá quien se encargó de desintoxicar a Mara de absolutamente todo, no solo de las sustancias psicoactivas, sino de las redes sociales, de las críticas, del mundo del entretenimiento y mucho más. La misma modelo reconoce que la fortaleza de su progenitora y la disposición que ella, Mara, puso en su recuperación, ha funcionado a las mil maravillas.

Luego de no poder tener su celular, de tener que acostarse muy temprano a dormir, de tener que seguir a rajatabla los horarios de los medicamentos, ahora Cifuentes puede navegar sin problemas durante algunos lapsus de tiempo, puede salir a planes tranquilos y disfrutar mucho más de su libertad, esa que ya no está dispuesta a negociar bajo ninguna circunstancia, pues no hay ni sustancia, ni comportamiento, ni rutina que la vuelva a hacer caer en sus adicciones.

Mara sigue muy activa con su carrera como modelo. Foto: Instagram @maracifuentes1. - Foto: Foto: Instagram @maracifuentes1.

Ahora, todo este proceso también le ayudó a Mara a reconciliarse con su masculinidad, esa que durante toda su vida ha intentado erradicar para cumplir el sueño de ser una mujer en todo el sentido de la palabra, sin saber que estaba cayendo en un arquetipo tóxico que la llevó a “darse muy duro” y a lesionarse de una forma negativa.

Hoy ella acepta su masculinidad sin ningún problema, dejando claro que no se ha intervenido sus genitales masculinos y que ama su cuerpo cuando lo ve en el espejo, sintiéndose cómoda de mostrarlo sin tapujos y así poder volver a las pasarelas con toda la confianza de sentirse y verse como una mujer feliz.

Su entrevista en La Red hizo que los presentadores del show reflexionaran sobre la emocionalidad del ser humano y cómo es necesario hacerle frente a las emociones, sensaciones y deseos, tratando de buscar la ayuda pertinente si es el escenario.