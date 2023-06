Mara Cifuentes se defiende: la modelo aclara situación tras ser inspeccionada por polvo blanco

La modelo Mara Cifuentes se hizo famosa luego de su debut en Colombia Next top model, un reality donde competía por ser la mejor modelo a nivel nacional. La joven mostró su larga cabellera negra, firmes abdominales, gran sonrisa y un derrier que despertó la envidia de más de uno, además de su gran talento para lucirse en tarima.

La modelo encendió las redes con sus fotografías. - Foto: Foto tomada de Instagram @maracifuentes1

Los televidentes la halagaron, más aún porque no podían creer que esa hermosa jovencita, en realidad era Kevin, un hombre que siempre sintió que estaba en medio de los dos sexos y por ello se sometió a varias cirugías de cambio de sexo para sentirse mejor. Lo cierto es que las cirugías le quedaron muy bien hechas y pocos notan su gran transformación.

Su fanaticada fue creciendo, así como ella en televisión nacional, a través de redes sociales, la modelo habla con personas que están atravesando por su misma situación y ha logrado calar en la mente de muchos gracias a su seguridad.

Sin embargo, no todo es color de rosa y hace unos meses, en estado de alicoramiento les dijo a sus seguidores por Instagram que se encontraba muy mal, que se sentía muy sola, que tenía una grabe adicción a las drogas y que sus problemas familiares no cesaban. Todos los medios nacionales replicaron sus declaraciones y de pronto los internautas estaban preocupados por sus decisiones, pues la modelo parecía no querer seguir viviendo.

Foto: Instagram @maracifuentes1. - Foto: Foto: Instagram @maracifuentes1.

Su gran problema, según reveló, era con el ‘tusi’, una mezcla de componentes alucinógenos que transmiten la sensación momentánea de bienestar. Cuando sus allegados vieron sus declaraciones sintieron que la situación de la joven era seria y todos llegaron al acuerdo de internarla en un centro psiquiátrico.

Sin embargo, un tiempo después que eso haya sucedido, la exparticipante del reality La agencia, batalla de modelos del Canal Caracol, compartió nuevas instantáneas, en las que es posible verla feliz y presumiendo su tonificada figura corporal.

Junto a esto, la modelo escribió un par de palabras con las que dio a entender que se encuentra bien: “Después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol”, se lee en el mencionado medio digital.

Por ello, los seguidores e internautas no dudaron el comentar al respecto el carrete de fotografías en las que Mara Cifuentes se mostró disfrutando de los últimos rallos del sol, mientras posó con un bikini de color azul cielo.

“Mara estás muy bella, ahora te veo contenta y me alegra, te luce ese color”. “Qué lindo verte así feliz y cada día más bella”. “Bendiciones, mi preciosa”. “Se ve mejor, más repuestica”. “Todo pasa mi niña hermosa”. “Se nota que ha trabajado en ella y que aún sigue trabajando en su estado emocional, de eso se trata, que no se rinda”, escribieron varios internautas.

Mara Cifuentes disfrutó de los últimos rayos del sol. Le aplauden que ya se encuentra mejor, luego de tener una crisis emocional. - Foto: Instagram: @maracifuentes1

Pero ahora un nuevo video de la modelo dejó mucho qué decir, ya que fue detenida por una policía que le pidió una requisa. El momento quedó en evidencia gracias a la actriz caleña Juana Jiménez, quien se encontraba con Mara Cifuentes y mostró lo sucedido.

En medio de la inspección, la oficial encontró un polvo blanco entre sus cosas, algo que se le hizo extraño y llamó la atención de las autoridades. Sin embargo, la sorpresa se la llevaron cuando la modelo explicó que solo era sal de ajo que había decidido llevar consigo después de visitar un restaurante.

Mara Cifuentes no reprochó que la policía le haya pedido revisar sus cosas, pues aseguró que es ella misma quien se ha hecho la fama por contar que tuvo problemas con drogas y demás. Finalmente, Mara y su amiga hicieron otro video para advertir a sus seguidores de no guardarse nada de los restaurantes que visitan.