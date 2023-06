Mara Cifuentes estrena look al estilo “Sirenita”

Mara Cifuentes es una de las modelos colombianas más seguidas en las redes sociales, todo gracias a su gran talento para posar ante el lente de los fotógrafos de moda del país e incluso hasta el del mismo dispositivo móvil que volvió a retomar hace pocas semanas, luego de una temporada fuera del radar público y alejada de los comentarios negativos y críticas que día a día el llegaban a sus publicaciones.

Este tiempo de desintoxicación digital se dio luego de que la paisa recayera en una crisis nerviosa fuerte a causa de un ataque de pánico que le dio una noche cuando se quedó sola en un cuarto de hotel en Medellín, lo que desató su desesperación y la llevó a realizar varios videos en los que se veía llorando de forma desconsolada pidiendo ayuda, lo que alertó a sus más de 1.2 millones de seguidores que acumula en Instagram.

Mara Cifuentes disfrutó de los últimos rayos del sol. Le aplauden que ya se encuentra mejor, luego de tener una crisis emocional. - Foto: Instagram: @maracifuentes1

Fueron casi dos meses los que la modelo paisa estuvo ausente en las redes sociales, para luego volver con un semblante mucho más tranquilo, sereno y sonriente, complementado por un look muy veraniego que Mara muestra con regularidad en su cuenta principal de Instagram, haciendo haga de su escultural cuerpo delgado y sus músculos tonificados, que le otorgan un aura fitness y muy sensual.

Pero no contenta con eso, ahora Mara deslumbró con un asombroso cambio de look que reafirma el slogan que ella siempre ha manejado desde que se dio a conocer en el reality La Agencia: Batalla de Modelos, de Caracol Televisión, donde fue una de las mejores a la hora de posar en las editoriales de moda y de las mujeres que mejor pasarela ostentó durante el show.

Mara Cifuentes habla de cómo percibe su cuerpo en medio de las críticas. - Foto: Cuenta de Instagram @maracifuentes1

“Soy una sirena” siempre ha dicho Mara a los cuatro vientos a la hora de mostrarse abiertamente como una mujer trans, la primera en entrar oficialmente al mundo del modelaje colombiano, donde cada vez se le abre paso a mujeres diversas no solo en cuanto a su identidad sexual y de género, sino con una variedad de cuerpos que obedecen a las nuevas necesidades del público actual que consume moda.

Ahora Mara ya no solo dice ser una “sirena”, sino que cada vez se convierte más en una y su nuevo look lo demuestra, pues ahora ostenta una nueva melena con trenzas rojizas que rememoran a la nueva imagen de la “sirenita” de Disney, con el live action que acaba de estrena con Halle Bailey en el protagónico, asunto que generó mucho revuelo, pues, su ascendencia afro dista mucho de la versión animada original.

Mara Cifuentes. - Foto: Foto: Instagram @maracifuentes1.

Con un video publicado en sus redes sociales, Mara no solo mostró el viaje que ha hecho en las últimas semanas visitando el mar, sino que también mostró el antes y el después de su imagen, revelándole al mundo su nueva melena que contrasta a la perfección con su piel blanca inmaculada y su imagen de cintura delgada con caderas pronunciadas.

Incluso en el video se puede escuchar de fondo a la voz de Bailey entonando una de las melodías de la película, que ha sido un éxito en taquilla y ha cautivado a su público principal, los niños de esta nueva generación que no conocen de diferencias de razas, credos, preferencias sexuales ni nada por el estilo a la hora de creer la fantasía de un cuento de hadas, que incluso Disney ha modificado de sus versiones animadas para acomodar mucho mejor a la nueva ola de inclusión que se vive en todas las industrias.

Por el momento Mara sigue retomando sus redes sociales de una forma muy sutil para no ir en contra del proceso psicológico que lleva a cabo para mantener su paz mental y física.