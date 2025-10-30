Mara Cifuentes expuso lío legal en el que se metió por criticar procedimiento que se realizó: “Pedí perdón por miedo”

Mara Cifuentes se consolidó como una de las modelos más destacadas de Colombia en los últimos años, ganando reconocimiento tras su participación en el reality La agencia, emitido por Caracol Televisión, donde sorprendió por su estilo único y su presencia en las pasarelas. La paisa logró cautivar al público con su carisma, elegancia y la seguridad con la que enfrentó cada desafío dentro y fuera de la competencia.

Tiempo atrás, la famosa volvió a ser tema de conversación en redes tras compartir una serie de publicaciones en las que habló abiertamente sobre una situación delicada relacionada con su apariencia. La modelo reveló que atravesaba un momento difícil luego de someterse a un procedimiento estético cuyos resultados no fueron los esperados.

En sus declaraciones, expresó sentirse inconforme con los cambios obtenidos, manifestando el impacto emocional que la experiencia le generó y reflexionando sobre los riesgos de las intervenciones.

Sin embargo, recientemente, Mara Cifuentes volvió a desatar comentarios en plataformas digitales, debido a una situación que se presentó por dicho asunto. La modelo reveló que se podría meter en un problema legal, precisamente por dar su perspectiva de lo ocurrido.

Mara Cifuentes. | Foto: Instagram: @maracifuentes1

Según comentó, la clínica que le realizó su cirugía de feminización facial tomó acciones y solicitó que se rectificara por las palabras que dio con respecto al procedimiento. Dicha petición enfatizaba que tenía 24 horas para modificar comentarios que hizo, específicamente donde apuntó que le habían retirado un hueso que le daba soporte a su rostro.

Adicional a esto, debía corregir lo mencionado sobre su desconocimiento con respecto a la intervención de su cara, además de rectificar el asunto con el profesional que, supuestamente, no la escuchó.

Mara Cifuentes fue contundente al decir que se había disculpado antes por miedo a consecuencias legales, pero que su descontento era claro desde el momento en el que vio cómo quedó su imagen.

“En dicho contrato se establecía que no podía hablar negativamente del procedimiento. Sin embargo, en ese momento yo no observaba ningún problema porque aún no me había dado cuenta de que el procedimiento que me realizaron no correspondía a lo que yo había solicitado en consulta”, escribió en Instagram.

En una recopilación de imágenes, la figura de redes sociales indicó que tenía miedo por lo que pasara, pues solo buscaba evidenciar su malestar al ver cómo ocurrió todo con su rostro.

“Yo pedí perdón por miedo a que me demandaran, pero la realidad es que nunca estuve satisfecha con el resultado, estoy cansada de vivir con temor (…) Tengo miedo. (…) Llevo dos años viviendo con una afectación visible en mi rostro, algo para lo que no estaba emocional ni mentalmente preparada“, afirmó.

Mara Cifuentes habló de problema que lidia | Foto: Instagram @maracifuentes1

“No estoy actuando con mala fe; simplemente estoy expresando mi experiencia como paciente desde mi dolor y mi realidad. Tengo derecho a hablar de lo que me ocurrió porque esta situación ha afectado profundamente mi autoestima, mi salud emocional y mi calidad de vida”, aseveró.