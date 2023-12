Diomedes Díaz, 10 años de la muerte de la estrella del vallenato: música, amores y anécdotas que dejaron huella en Colombia

¿Quién era Diomedes Díaz?

“Con tan mala suerte que una pedrada mía le dio en el ojo derecho. Diomedes se fue bajando despacio, cuando llegó abajo tenía hilos de sangre en la cara. Yo me asusté porque fue una pedrada sin culpa. Yo llegué a la casa mía y seguí de largo, me metí debajo de la cama de mi abuela”, relató el amigo del fallecido vallenatero.

Un apodo que marcó la historia artística en Colombia

Una vez se coronó como un ícono del vallenato, Diomedes Díaz llegó a ganarse un Grammy Latino en 2010, a raíz de su nominación dentro de la categoría Cumbia/Vallenato. Su nombre sonó bastante en escenarios internacionales y brilló como uno de los grandes dentro del marco artístico de Colombia. No obstante, tres años después, en diciembre de 2013, presentó su sencillo No llores, mamá , dándolo como un adelanto de lo que sería su álbum La vida del artista .

No obstante, la realidad del cantante se vio llena de polémicas por sus romances con varias mujeres, hijos que nacieron de sus relaciones, excesos, consumo de drogas y la muerte de una joven que se involucró con él en una historia particular. Adicional a esto, sus dichos y sus toques personales fueron claves para darle identidad, enamorando a más de uno con frases como: “Yo no sé, Ernesto, no sé” y “usted no sea tan sapo, tan lambón...”.