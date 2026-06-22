Drones, armas con tecnología de punta y fabricación de arsenales hechizos. La desventaja militar que tendrá que atajar el nuevo presidente

La fuerza pública ha venido sufriendo una desventaja armada en comparación con los grupos criminales en los últimos años. Así se desprende de varios informes de las agencias de seguridad del Estado conocidos por SEMANA.

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Una de las desventajas más graves y que tiene en alerta a las autoridades, es el uso de drones para cometer actos terroristas, demostrando que los grupos criminales van un paso por delante de la fuerza pública.

SEMANA conoció que las autoridades manejan cuatro tipologías en el uso de drones con fines terroristas, por parte de los principales grupos ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc.

La categorización que tienen las agencias del Estado se dividen en ataques kamikaze, enjambre, adaptados y con fibra óptica, siendo este último uno de los más peligrosos para la seguridad nacional.

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De cada una de las categorías ya se han encontrado ejemplos en el país. Los kamikaze son drones de un único uso, los criminales lanzan el ataque con el equipo cargado con explosivos contra el objetivo buscando la destrucción total.

En el caso de fibra óptica, uno de los casos más recientes, que prendió las alarmas, fue el descubierto en inmediaciones a la base militar de Catam, en Bogotá, donde se encontró un dron cargado de explosivos.

El asunto es que la fibra óptica hace más difícil la neutralización del equipo a través de inhibidores de señal, es una nueva tecnología que están usando los ilegales, que tiene en alerta a las autoridades.

En otras regiones del país se han evidenciado ataques tipo enjambre, donde los criminales usan varios drones contra un mismo blanco. Y el tradicional, y más utilizado, es el de tipo adaptado, con este mecanismo dejan caer desde el aire los explosivos, son cargas pesadas con la finalidad de causar el mayor daño posible.

La aparición de los drones en el teatro de la guerra muestra, dicen expertos en seguridad, que la pérdida de capacidades de la fuerza pública no es solamente en tecnología. Mientras los grupos ilegales introducen nuevos escenarios criminales, la otra cara de la moneda muestra un panorama complejo para militares y policías.

La reducción de horas de vuelo, helicópteros y aviones en tierra por falta de repuestos y mantenimiento, equipos obsoletos, rencillas gubernamentales con países aliados en seguridad como Israel y Estados Unidos, han generado un atraso en la dotación armamentista en las Fuerzas Militares y de Policía.

Para expertos en asuntos de seguridad como Ervyn Norza, doctor en criminología y profesor de la universidad del Rosario, es evidente la desventaja entre el armamento que maneja la fuerza pública con la evolución que han tenido grupos criminales.

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“Sí hay una desventaja, que no solamente se ve en materia de convenios para la adquisición de armas con otros países, si no en el tiempo que se puede tardar en esa actualización necesaria”, dijo Norza.

En materia de armamento la desventaja es mayor. Mientras que la fuerza pública tiene que cumplir con engorrosos trámites para la compra de pistolas, fusiles y municiones los grupos criminales sufren mutaciones robustas en sus depósitos con la compra en grandes cantidades de pistolas y fusiles gracias a los dineros que reciben de rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Los grupos criminales en su abanico de armas cuentan con fusiles Colt, Bushmaster, Galilm Smith & Wesson, fusiles Anderson, fusiles AK- 47, en diferentes calibres y versiones.

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En armamento corto en los diferentes operativos de las autoridades contra las organizaciones ilegales de alto impacto se ha logrado decomisar pistolas Glock, Pietro Beretta, Sig Sauer, Jericho, Córdova y Browning.

En este segmento las autoridades se han encontrado con dos grandes problemáticas, y es que los grupos criminales usan en un alto porcentaje de sus actividades ilegales revólveres y armas hechizas.

También hizo referencia al armamento hechizo, el cual reconoció que se ha convertido en un gran problema para el país. “Hemos encontrado más de 1.600 armas de fuego en el país cortas y largas como escopetas, pistolas, subametralladoras, carabinas y revólveres hechos de manera hechiza”, indicó.

Aunque los criminales tienen armas con tecnología de punta, tambi´pen cuentan con arsenales de fusiles hechizos o viejos con los que igualmente siembran terror. Foto: Cortesía Ministerio de Defensa

Otro problema que se ha evidenciado, señala la fuente, es que hay organizaciones que están trabajando como empresas fabricantes de armamento hechizo, esas armas están inundando las calles.

“Ya tienen una infraestructura adecuada para fabricar armamento como si fuera original. Se han encontrado partes y accesorios fabricados en impresoras 3D”, señaló la fuente.

En el inventario que tienen las autoridades sobre las armas que usan los grupos criminales de alto impacto, aseguraron las fuentes, se encontró que todos tienen un común denominador. “No existe alguno que tenga un arma de preferencia, usan todos las mismas armas de fuego, lo que se consigue en el mercado ilegal del tráfico de armas”, reveló la fuente.

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“Por ejemplo el Estado Mayor Central, disidencias de Iván Mordisco hemos encontrado fusiles Colt y Bub Master, pero en algunos casos también armería hechiza. Este es común denominador en los otros grupos”, reveló uno de los especialistas de la fuerza pública.

Regresando al capítulo de los drones, las autoridades han detectado que al igual que la industria militar ilegal que está fabricando armas hechizas, los grupos criminales comenzaron a fabricar sus propios drones, con el propósito de hacerlos menos detectables para las autoridades.

“Antes los grupos criminales compraban drones de marcas reconocidas, ahora los fabrican ellos mismos, y ya lo hemos detectado en varias zonas del país. Fabricar un dron les puede salir en unos 3.500.000 pesos”, reveló la fuente.

Lo mismo están haciendo el ELN, las disidencias de las Farc y Los Conquistadores de la Sierra, conocidos como Los Pachenca. De acuerdo con las investigaciones conocidas por SEMANA, vienen fabricando sus propios drones.

Entrega de armas y camuflados de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de las Farc comandada por alias Walter Mendoza. Foto: Tomada de redes sociales

“Para su fabricación solo se requieren dos cosas, un radio control y la telemetría, es decir transmitir datos por medio de algo como la fibra óptica, y el segundo componente es elcuerpo del dron: el chasis, los motores, baterías y las tarjetas controladoras, que son de fácil acceso”, dijo la fuente al indicar que esta es otra tipología de terrorismo que se está presentando en el país.

Para el experto en seguridad Jairo García, estos avances en tecnología y armamento de los grupos criminales obedece al fortalecimiento en rentas criminales de los grupos de alto impacto y el reclutamiento forzado de menores de edad.

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“Los recursos derivados de las rentas criminales es lo que está permitiendo que tengamos nuevas amenazas y la más evidente es el uso de drones. En los últimos tres años había capacidades básicas y hoy vemos afectaciones complejas en la fuerza pública”, dijo García.

Estas problemáticas, además del atraso en capacidades y pérdida de otras como inteligencia, es la herencia que recibirá el próximo mandatario. Tendrá que buscar recursos y retomar alianzas militares históricas, para frenar el crecimiento de los grupos criminales que hoy llegan a casi 30.000 hombres en armas y redes de apoyo, y hacen presencia en cerca de 400.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional.