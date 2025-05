Disidencias y ELN ya no disparan: así son los crueles ataques con explosivos a la fuerza pública

En el suroccidente colombiano aún se escucha el eco de los explosivos que instalan las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las comunidades e integrantes de la fuerza pública. En las zonas más alejadas, la población civil vive el terror recrudecido y no dejan de pensar que pueden morir en uno de estos hechos terroristas.

“Ellos han encontrado en los explosivos un método rentable y de bajo riesgo para atacar a nuestras tropas. Ya no necesitan mover estructuras armadas, ni arriesgar a los hombres. Un sólo criminal, en chancletas y sentado en una silla plástica, puede lanzar un dron con explosivos desde kilómetros de distancia y matar soldados”, dijo sin tapujos el alto oficial.

“Es más difícil judicializar a una menor de edad, y si además no porta un arma, se complica más aún. No hay dónde recluirlas. No hay centros adecuados. Así abusan del sistema”, afirma.