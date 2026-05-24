Récord histórico: el Mundial 2026 tendrá la boleta más económica de la historia moderna

El Mundial de este 2026 no solamente está enmarcado por los hitos deportivos que muestran el inicio de una nueva temporada deportiva con competencias más numerosas, sino que también marcará un récord inédito en materia de boletería.

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En Estados Unidos, la sede con más partidos en este Mundial, tiene un contraste en la boletería. En partidos como el de Colombia vs. Portugal, el derecho a acceder a un asiento puede costar millones de dólares, mientras que en otros eventos se lograron precios tan bajos que ya marcaron un nuevo récord en la historia del torneo.

Boleto de 7.98 USD

El viernes 26 de junio, en el Estadio NGR, ubicado en Houston, se enfrentará la selección de Cabo Verde con Arabia Saudita. En este partido del Mundial, se registró el precio más bajo, nunca antes visto en esta competencia moderna.

Para este partido, los aficionados registran un precio histórico en los mundiales: un boleto vale 7.98 dólares, lo que en pesos colombianos se traduce en aproximadamente $30.000.

En total, cada boleto vale 7.98USD, el precio más económico en la historia de los mundiales. Foto: Tomado de redes sociales

Una cifra de estas no había sido vista nunca antes en las últimas citas mundialistas. De hecho, para esta edición de 2026, la Fifa habilitó boletos desde 35 y 60 dólares para algunos partidos que se disputarán en Estados Unidos, México y Canadá, precios que ya son llamativos entendiendo la magnitud del evento.

Ranking: las boletas más económicas en la historia de los Mundiales

Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010: aproximadamente USD$20.

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014: aproximadamente USD$90.

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018: aproximadamente USD$105.

Copa Mundial de la FIFA Catar 2022: aproximadamente USD$70.

Llamativo contraste e iniciativa local

Paradójicamente, el Mundial 2026 también podría convertirse en el torneo con algunas de las entradas más costosas jamás vistas. La implementación de precios dinámicos, paquetes premium y sistemas de reventa provocó críticas de aficionados alrededor del mundo.

La discusión sobre los precios llegó incluso a las autoridades locales de Estados Unidos. Esta semana, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un programa especial de 1.000 boletos a 50 dólares para residentes de la ciudad.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: GETTY

Esto abre el debate por las acciones comerciales que caracterizan al país norteamericano. El contraste en los precios muestra dos tendencias que algunos comentan.

Los precios bajos son oportunidad de ataque para argumentar que Estados Unidos no es un país futbolero. Mientras tanto, los boletos costosos también son controversiales.

Por su parte, la Fifa sostiene que los ingresos ayudan al desarrollo global del fútbol y a financiar la organización del torneo. Sin embargo, críticos consideran que el modelo de precios se aleja cada vez más del aficionado tradicional.

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