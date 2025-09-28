Así puede asegurar la compra de boletería para el Mundial del 2026 sin necesidad de esperar al sorteo para adquirir las entradas

La Copa Mundial de la FIFA ya está a menos de un año de su fecha de inicio, y así como ya se preparan las diferentes selecciones para la cita orbital, también lo hacen aficionados de todo el mundo que desean asistir a los partidos en México, Canadá y Estados Unidos.

La FIFA anunciará el próximo 29 de septiembre a los ganadores del sorteo para poder acceder a la compra de boletería con tarjeta de la franquicia Visa, después de recibir más 1.200.000 solicitudes.

Cómo es de esperarse, en esta primera etapa no habrá venta libre y de hecho, la posibilidad de compra se disminuye por la cantidad de la demanda.

Sin embargo, hay una formas para saltarse el proceso del sorteo y tener asegurado el acceso a las plataformas para la adquisición de tickets, sin necesidad de entrar a un proceso aleatorio y supeditado a la suerte.

El programa para adquirir derechos de compra

Se trata de un programa de la FIFA para adquirir los derechos de compra de boletería en distintas sedes y fases del torneo a través de “FIFA COLLECT”.

Aún múltiples opciones para diferentes fases y sedes del torneo. | Foto: FIFA.com

Aquí, el ente rector del fútbol mundial vende una serie de paquetes virtuales coleccionables de figuras y equipos icónicos que han participado en competiciones FIFA durante décadas. Básicamente, es un tipo de álbum online exclusivo.

Pero no solo son figuras representativas, también hay colecciones de las sedes, equipos que disputaron el pasado Mundial de Clubes y más temáticas.

El precio y las fases que incluye

El precio varía según la ciudad escogida y la fase del torneo a la que quiere aplicar, e incluso de la calidad de la colección. Por ejemplo, un drop coleccionable de la ciudad de Dallas cuesta 329 dólares.

Si lo adquiere, podrá tener el derecho de compra directa (RTB, por sus siglas en inglés) para una entrada a algún partido de fase de grupos u octavos de final programado para disputarse en el estado de Texas.

Incluso hay un paquete llamado “Right to Final, el cual da acceso para la compra de boletas para la gran final en Nueva Jersey, y el valor del paquete será dependiendo del país que escoja. Los más opcionados como Argentina, Brasil, España o Alemania tienen un costo de 999 dólares, pero varios ya están agotados.

Por la compra de estos drop, habrá donaciones al Fondo Mundial de Educación de la FIFA, que proporciona acceso a la educación a niños y niñas de las zonas más marginadas del mundo.