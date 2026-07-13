Otra muerte enluta el Mundial 2026: falleció juez descartado y acusado de supuesta agresión sexual

Después de la noticia del fallecimiento del jugador de la selección de Sudáfrica, Jayden Adams, ahora surge dos días después la novedad del deceso del árbitro de Países Bajos, Rob Dieperink, quien había sido elegido por Fifa para el Mundial 2026 y, posteriormente, descartado.

Según la confirmación emitida por Real Asociación Neerlandesa de Fútbol: “Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink”.

“Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido”, sumaron.

“Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida”, culminaron.

Por ser tan reciente la noticia de Dieperink no se ha podido conocer por voces oficiales, ni tampoco esclarecer las causas del fallecimiento del mencionado juez.

Acusación en su contra lo privó del Mundial

El medio The Sun en la divulgación de la noticia del juez, recordó: “El árbitro de fútbol Rob Dieperink muere semanas después de ser apartado del Mundial tras ser arrestado por “agresión sexual a una adolescente en el Reino Unido”.

En su momento el colegiado había recibido la notificación de Fifa que lo excluía del torneo en Norteamérica. Por ello, se defendía diciendo que habría sido “acusado injustamente” y que estaba “decepcionado”.

Rob Dieperink dirigiendo un partido en Países Bajos Foto: NurPhoto via AFP

Con el De Telegraaf también habló. A estos les dio a conocer cómo marcharon las investigaciones que tenía en curso y la disposición para esclarecer los hechos en los que se declaraba como inocente.

“Desde el principio, he cooperado plenamente con la investigación policial y también he proporcionado de inmediato información completa a la FIFA, la UEFA y la KNVB”, expuso de sus contactos con las entidades que lo requirieron.

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Sobre el acompañamiento dado por la Real Asociación de su país en medio de su situación: “Agradezco el apoyo que he recibido de la KNVB y la forma en que han manejado este asunto”.

“Es una lástima que la FIFA haya decidido no contar conmigo para el Mundial; naturalmente, estoy decepcionado por ello”, culminó del apartamiento hecho por la máxima autoridad del balompié en su contra.

Así registro el mundo la muerte

ESPN tituló tras la confirmación del fallecimiento de Dieperink: “La KNVB está profundamente afligida por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink”.

“El árbitro Rob Dieperink fallece a los 38 años, apenas semanas después de ser descartado del Mundial por un arrest“, puso talkSPORT.

Mirror Football también se unió a la novedad encabezando el suceso así: “Árbitro descartado para el Mundial 2026 muere a los 38 años mientras se emite un comunicado”.

La cuenta oficial de X de la Eredivisie, primera división de Países Bajos se sumó a las condolencias así: “Con consternación hemos tomado conocimiento del fallecimiento de Rob Dieperink”.

“El árbitro de la KNVB de Borculo solo tenía 38 años. Deseamos a su familia, amigos, colegas y otros seres queridos mucha fuerza en este difícil momento”, añadieron.