Fifa sorprende con la cifra de aficionados inscritos para venta de boletos al Mundial 2026: Infantino habló

El Mundial United 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, promete ser el más grande en la historia de la competencia hasta ahora. De hecho, genera tanta expectativa que parece que los aficionados empiezan a ser tendencia por la compra de boletos.

Y es que Fifa terminó descrestando al mundo entero el pasado 19 de septiembre, cuando publicó en su web oficial la cifra de aficionados que se inscribieron en el sorteo de la primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026: 4.5 millones de fanáticos.

“Durante los diez días en los que ha sido posible inscribirse para participar en el Sorteo preferente de Visa de la Copa Mundial de la FIFA 26™, más de 4.5 millones de aficionados de todo el mundo han enviado solicitudes", reza en la web oficial de la entidad.

Trofeo que se llevará el campeón de la Copa Mundial 2026. | Foto: Anadolu via Getty Images

Y añaden: “Esta es la primera oportunidad para comprar boletos para la Copa Mundial de la FIFA™ más grande en la historia del futbol, que se celebrará en Norteamérica durante los meses de junio y julio del próximo año“.

Fifa explica que esos 4.5 millones de aficionados corresponden a 216 países y territorios. Además, afirma que la mayoría de solicitudes han sido por parte de los tres países que servirán de sede en la ansiada cita orbital.

Al tratarse de un sorteo, el máximo ente del fútbol mundial aclaró cómo será la notificación para los ganadores, quienes podrán adquirir sus boletos en fechas y horarios específicos.

“A partir de un proceso de selección aleatoria, FIFA Ticketing comenzará a notificarle a los ganadores sus resultados a partir del lunes 29 de septiembre, como muy pronto. Aquellos recibirán una notificación por correo electrónico para informarles si han sido seleccionado (a) o no en el sorteo preferente de Visa. En caso de ser seleccionado (a), se les otorgará una fecha y un horario específico durante los cuales podrán comprar sus boletos (sujeto a disponibilidad)”, explican.

Lejos de ocultar su expectativa, el presidente de Fifa, Gianni Infantino, dijo: “Estas cifras no solo son extraordinarias, sino que también mandan un claro mensaje”.

Gianni Infantino, presidente de Fifa. | Foto: Getty Images