Este jueves, 21 de agosto, un helicóptero de la Policía Nacional fue atacado a disparos en el departamento de Antioquia, donde varios uniformados de la tripulación terminaron heridos.

Lo que se ha conocido es que la aeronave llegó hasta Amalfi, Antioquia, donde dejaron a un grupo de policías dedicados a la aspersión manual de cultivos para sus labores.

Los uniformados fueron atacados con un dron cargado con explosivos, al parecer, por el Clan del Golfo, por lo que el helicóptero se devolvió al sitio para realizar la extracción del personal, pero fueron impactados en varias oportunidades.

Además, se conoció que hay dos uniformados que realizan la erradicación manual heridos por los explosivos que fueron lanzados por este grupo ilegal que delinque en esta zona de Antioquia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, por medio de su cuenta en la red social X, dio detalles de lo ocurrido en esta zona de Antioquia.

“Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del clan del golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto. La reacción de la FAC ha sido inmediata”, dijo el presidente.