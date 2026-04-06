“Lo vi un poco mal”: Luis Díaz reveló intimidad del camerino con James Rodríguez y lío de salud ante Francia

Es real que James Rodríguez la pasó mal tras el juego amistoso con Francia. Versiones de prensa lo anticiparon y en las últimas horas Luis Díaz, quien estuvo en el camerino con el 10, confirmó el quebranto que tuvo el jugador de Minnesota United.

“Yo lo vi un poco mal. Creo que con una intoxicación o algo así”, fue lo que declaró el guajiro en Alemania, de la intimidad vivida en el camerino Tricolor en Estados Unidos.

No perdonan a James Rodríguez ni en su enfermedad: Jorge Bermúdez le recrimina no tener “con qué”

"LO VÍ UN POCO MAL"#SportsCenter Luis Díaz envió mensaje a James tras sufrir deshidratación en Selección Colombia.



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Él es el capitán y obvio va a querer estar ahí. Va a querer jugar siempre estando o no físicamente

Esperemos que pueda retomar bien sus descansos, que siga aprovechando en su equipo. el nivel que quere

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