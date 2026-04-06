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“Lo vi un poco mal”: Luis Díaz reveló intimidad del camerino con James Rodríguez y lío de salud ante Francia

El guajiro relató cómo vio al 10 tras haber jugado con Francia. Adicionalmente, dio a entender que se comunicaría para enviarle apoyo en el momento complicado que vive.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

6 de abril de 2026, 12:27 p. m.
Luis Díaz confirma las versiones de un quebranto de salud de James Rodríguez tras jugar con Francia
Luis Díaz confirma las versiones de un quebranto de salud de James Rodríguez tras jugar con Francia Foto: Captura ESPN y Getty Images

Es real que James Rodríguez la pasó mal tras el juego amistoso con Francia. Versiones de prensa lo anticiparon y en las últimas horas Luis Díaz, quien estuvo en el camerino con el 10, confirmó el quebranto que tuvo el jugador de Minnesota United.

“Yo lo vi un poco mal. Creo que con una intoxicación o algo así”, fue lo que declaró el guajiro en Alemania, de la intimidad vivida en el camerino Tricolor en Estados Unidos.

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Él es el capitán y obvio va a querer estar ahí. Va a querer jugar siempre estando o no físicamente

Esperemos que pueda retomar bien sus descansos, que siga aprovechando en su equipo. el nivel que quere

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