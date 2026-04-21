Fabián Bustos habría dado primera respuesta al interés de Universitario: Millonarios, atento

Hay un rumor ocupando las primeras páginas de la prensa deportiva peruana, y es que Fabián Bustos, actual técnico de Millonarios, podría convertirse en nuevo entrenador de Universitario de ese país. Incluso, hay mucho ruido en Colombia por lo que pueda pasar con el elenco embajador.

Sin embargo, parece que ya habría una primera respuesta de Fabián Bustos al interés de Universitario. Quien la reveló fue el periodista Alexis Rodríguez, cercano al mercado de fichajes en Colombia, aclarando varios puntos.

Revelan el tiempo que Falcao estaría de baja tras la fractura: habría jugado su último partido con Millonarios

Fabián Bustos habría respondido que no dejará Millonarios

Primero, Rodríguez afirmó que sí era cierto el llamado de Universitario a Fabián Bustos y reveló: “Bustos les manifestó a los directivos de la U que no tiene intención de dejar Millonarios porque está a gusto en el club embajador”.

Y añadió: “A pesar de las críticas de las últimas semanas, Bustos piensa cumplir su contrato con Millonarios”.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia



Ⓜ️

Ante el DESEO de la U 🇵🇪 (que Bustos vuelva a ser su DT) pude averiguar:



1-Es cierto que la U llamó a Bustos



2-Bustos les manifestó a los directivos de la U que no tiene intención de dejar Ⓜ️ porque está a gusto en el club… pic.twitter.com/zUGY8JbZbt — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) April 21, 2026

Fabián Bustos, con posibilidades en liga y pendiente de Sudamericana

Aunque no es un buen presente el que vive Bustos con Millonarios, los albiazules aún pueden entrar a playoffs de Liga BetPlay y seguir ganando para avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana.

El pasado domingo, 19 de abril, Millonarios cayó con América por 3-1 en su visita a Cali. Fue una dura derrota para el embajador en el clásico, misma que empezó a mermarlo en las posibilidades de entrar a playoffs.

Actualmente, Millonarios ostenta 22 puntos y ocupa el puesto 11 de la tabla de posiciones a tan solo una unidad de Santa Fe que es octavo con 23. Aún restan dos fechas por jugar y Fabián Bustos, junto a sus dirigidos, pueden clasificar a la fase final de la Liga BetPlay.

Millonarios pelea tanto en Sudamericana como en el torneo local. Foto: Colprensa

Los últimos dos partidos de Millonarios, en esta Liga BetPlay 2026-l, serán ante Tolima en casa (23 de abril) y Alianza de visitante (programación aún por definir).

Respecto a la Copa Sudamericana, el próximo partido de Millonarios será ante São Paulo por la tercera fecha de la fase de grupos. Una victoria de los capitalinos podría dejarlos en la parte alta de su zona y dar el golpe de autoridad.