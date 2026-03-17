Un nuevo elemento simbólico ha encendido la alarma en el ya controvertido centro de detención de migrantes conocido como Alligator Alcatraz, en Florida: parches con calaveras, parcas y frases como “No puedes esconderte”, utilizados por guardias como parte de su uniforme.

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Símbolos que intimidan en un entorno ya cuestionado

En el centro de detención ubicado en los Everglades, al oeste de Miami, los testimonios de migrantes y activistas han puesto en evidencia una práctica que va más allá de lo estético.

Según registró el diario El País, los agentes portan parches con imágenes asociadas a la muerte (calaveras, esqueletos y figuras de la parca), acompañadas de lemas intimidantes.

Uno de estos emblemas muestra incluso un esqueleto sobre un caimán, reforzando la idea de un entorno hostil del que no es posible escapar.

La frase “No puedes esconderte” se repite como un mensaje directo hacia los detenidos, quienes, según testimonios recogidos, perciben estos símbolos como una forma de amenaza psicológica constante.

La polémica se intensificó cuando un guardia entregó uno de estos parches a una activista durante una protesta, asegurando que él mismo los mandaba a fabricar y distribuir entre el personal.

Vista del centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, una instalación rodeada de humedales que ha sido objeto de denuncias por condiciones y trato a migrantes. Foto: Foto: captura de pantalla @dw_espanol

Una cultura de castigo bajo cuestionamiento

El uso de estos llamados “morale patches” tiene origen en entornos militares, donde surgieron como elementos de identidad y camaradería.

Sin embargo, expertos advierten que, en contextos de custodia de población vulnerable, pueden reforzar dinámicas peligrosas.

Especialistas en justicia penal citados en la investigación señalan que este tipo de simbología no es inocua: puede normalizar actitudes de dominación y deshumanización, especialmente cuando se asocia a imágenes de violencia o muerte.

El debate no es nuevo. Símbolos similares, como la calavera del personaje de Marvel The Punisher, ya habían generado controversia en fuerzas de seguridad por su asociación con la justicia extralegal y el castigo sin límites.

En el caso de “Alligator Alcatraz”, el contexto agrava la preocupación.

Informes previos de Amnistía Internacional han denunciado condiciones inhumanas, trato degradante e incluso prácticas que podrían constituir tortura dentro del centro.

La combinación de estas denuncias con el uso de símbolos intimidantes refuerza la percepción de un sistema que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, ha sido diseñado no solo para detener, sino para castigar y quebrar psicológicamente a los migrantes.

Mientras tanto, las autoridades estatales y federales no han aclarado si estos parches están autorizados oficialmente.

El caso reabre un debate más amplio sobre la militarización de los espacios de detención migratoria en Estados Unidos y los límites éticos del ejercicio de la autoridad en contextos de alta vulnerabilidad.