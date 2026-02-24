Estados Unidos

Florida en shock: ola de frío ártico activa alertas de congelamiento para millones

Un inusual pulso polar derrumba las temperaturas en el estado del Sol y pone en alerta a autoridades, agricultores y residentes ante riesgos de heladas y daños en infraestructura.

Margarita Briceño Delgado

24 de febrero de 2026, 12:41 p. m.
Millones de personas enfrentan alertas por congelamiento y posibles impactos en agricultura, servicios y vida cotidiana. Foto: Getty Images

Un frente polar sin precedentes en la temporada está llevando temperaturas bajo cero a amplias zonas de Florida, donde millones de personas enfrentan alertas por congelamiento y posibles impactos en agricultura, servicios y vida cotidiana.

Un fenómeno inusual para el estado de Florida

El fenómeno, impulsado por un frente polar que se desplaza desde el centro y el norte de Estados Unidos hacia el sureste, está alterando la rutina de los residentes.

Ya se han presentado afectaciones en el transporte, generando preocupación en sectores clave como la agricultura y la infraestructura.

Las autoridades meteorológicas han emitido advertencias de congelamiento y alertas por frío para amplias zonas del estado, incluidas regiones del norte, centro y suroeste de Florida, donde los termómetros podrían descender a valores cercanos o inferiores al punto de congelación durante las madrugadas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), algunas áreas podrían registrar temperaturas en los 20 grados Fahrenheit (alrededor de −4 °C), con sensaciones térmicas aún más bajas debido al viento.

Florida enfrenta uno de los episodios de frío más intensos de la temporada
Florida enfrenta uno de los episodios de frío más intensos de la temporada Foto: Captura de pantalla video Telemundo

Este descenso térmico llega tras varios días de condiciones relativamente cálidas, lo que aumenta el riesgo de impactos, ya que muchas viviendas, cultivos y sistemas no están preparados para un frío tan marcado.

En el centro del estado, por ejemplo, se prevé que las temperaturas mínimas caigan a los 30 grados Fahrenheit (−1 °C a 4 °C), mientras que en el norte podrían situarse en los 20 grados, un escenario más propio de regiones templadas o frías del país.

Impacto en millones de personas y sectores clave

Las alertas abarcan a millones de residentes, desde Jacksonville y Orlando hasta Fort Myers y otras ciudades del centro y norte del estado, donde se espera que el frío afecte el transporte, la infraestructura y las actividades cotidianas.

El descenso térmico también coincide con advertencias adicionales por riesgo de incendios forestales en algunas zonas, debido a la combinación de aire seco y vientos moderados, lo que complica el panorama de emergencia.

La agricultura es uno de los sectores más vulnerables.

Episodios previos de congelamiento han causado pérdidas multimillonarias en cultivos clave como cítricos, caña de azúcar, tomates y fresas, que constituyen una parte esencial de la economía agrícola del estado.

Nueva York decreta prohibición de viajes por histórica tormenta invernal

El episodio de frío en Florida forma parte de un patrón más amplio de clima extremo que afecta a Estados Unidos en este invierno, con tormentas invernales, nevadas intensas y temperaturas récord en el noreste, mientras el sureste enfrenta descensos térmicos poco habituales.

