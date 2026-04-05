El nacimiento de la hija del piloto Fernando Torres, quien perdió la vida en el accidente aéreo de Paipa ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Especialmente, por el emotivo mensaje compartido por su madre, Lili Betancourt Mancipe, que ha sido interpretado como una carta simbólica de la bebé a su padre fallecido.

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Mensaje de la bebé conmueve en redes tras tragedia aérea en Paipa

El nacimiento de la hija del piloto fallecido en el accidente aéreo ocurrido en Paipa ha generado una profunda reacción emocional en redes sociales, especialmente por el mensaje que su madre, Lili Betancourt Mancipe, compartió tras el nacimiento del bebé.

Según la publicación difundida y replicada por la Revista Vea, la mujer publicó una dedicatoria que ha sido interpretada como un mensaje simbólico.

En él, la historia es contada desde la perspectiva del recién nacido, evocando la ausencia de su padre y el amor que lo rodea.

De acuerdo con el artículo de Revista Vea de El Espectador, el texto compartido por la madre está construido como una carta en primera persona, como si fuera la propia bebé quien hablara, expresando que su llegada al mundo ocurre en medio de la ausencia de su padre y con un mensaje de reencuentro simbólico.

En ese sentido, la publicación incluye la frase central que ha sido destacada por los medios: “Nos vemos pronto”, una expresión cargada de significado emocional dentro del contexto del duelo familiar.

El medio también precisa que el mensaje fue compartido en redes sociales por la madre.

Ella ha mantenido un perfil activo desde el fallecimiento de su esposo, el capitán Fernando Torres Rojas, piloto que perdió la vida en el accidente aéreo en el que también viajaba el cantante Yeison Jiménez y parte de su equipo.

La publicación ha sido ampliamente comentada por seguidores y replicada por distintos portales de entretenimiento, debido a su tono simbólico y a la forma en que transforma la ausencia en un mensaje de continuidad emocional.

Parte del fragmento de esta publñicación dice los siguiente:

“(...) Porque no hay mejor lugar para mí que el hogar que ustedes dos han construido con tanto amor. Gracias por no rendirte, por seguir soñando, por creer. Gracias por amarme incluso antes de saber que existía. Muy pronto estaré ahí, para hacer de ustedes una familia aún más grande, más fuerte, más feliz. Te amo con todo mi corazoncito que ya late dentro de mamá. Nos vemos pronto, papá... Con amor, Bebé”.

El accidente ocurrió el 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá, cuando la aeronave en la que viajaban los ocupantes se precipitó poco después del despegue, provocando la muerte de todos los tripulantes.

Desde entonces, la familia del piloto ha atravesado un proceso de duelo que ahora se entrelaza con el nacimiento de su hija hace pocos días.

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En medio de ese contexto, el mensaje compartido por Lili Betancourt ha sido interpretado por usuarios en redes sociales como una forma de mantener vivo el vínculo emocional con su esposo.

El enfoque de la publicación, construido desde la voz simbólica del bebé, ha generado múltiples reacciones por su carga sentimental y por la manera en que resignifica la pérdida dentro de la narrativa familiar.