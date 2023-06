Jordi Martin destapó nuevos secretos sobre la convivencia entre Shakira y Piqué

El tema de la separación de la que fue una de las parejas más populares del mundo conformada por el exfutbolista español, Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, sigue dando de qué hablar, pues, hay muchas dudas alrededor de lo que ocurrió.

Pique y Shakira terminaron el 4 de junio de 2022 - Foto: Fotos tomadas RAC1 via Europa Press/Instagram @fallontonight - Montaje: SEMANA

Aunque a mitad del año pasado 2022 se empezó a develar que el romance entre los dos se había acabado por cuenta de una infidelidad, lo que ocurrió generó una gran revuelo, pues, fueron más de 10 años los que vivió la pareja junta.

En este momento para nadie es un secreto que Shakira y Piqué se separaron porque él entró en otra relación con una joven estudiante de relaciones públicas llamada Clara Chía, que trabaja en la empresa propiedad del exjugador del Barcelona.

No obstante, ese amorío no es nuevo y tal como se conoció hace poco, la nueva pareja recientemente asistió a la boda del hermano de Piqué y revolucionó los medios nacionales e internacionales.

Por esa razón, varios paparazzi españoles se han dado a la tarea de investigar más a fondo cómo actuaba el exdeportista y Jordi Martín, reveló que gracias a una fuente cercana a Shakira, pudo conocer que “Piqué es fascista, es clasista y es xenófobo, sé que ha tenido comentarios muy feos con ella [Shakira], lo sé porque me lo ha dicho gente cercana”.

Además, reveló que el exfutbolista estuvo visitando México luego de conocerse este hecho y que no se relacionaría para nada con Shakira sino con temas laborales, pues, estaría buscando que equipo mexicanos se usan a la Kings League.

No obstante, Martin no se quedó callado y en el programa ‘El gordo y la flaca’ dio más detalles sobre la vida actual del presidente de Kosmos y su novia, Clara Chía, a quien no dudó en lanzarle algunos dardos sobre las andanzas de su pareja.

“A mí me encantaría que Clara Chía le pregunte a Gerard Piqué dónde estaba la noche del 8 de mayo. Que le pregunte antes de casarse…) Dejo un mensaje al aire (Yo creo que esa noche Pique se la pasó mejor que tú. Yo ya lo sé”, explicó el paparazzi, quien dejó la sensación de que se refería a unos cuernos.

Se conoce que Jordi Martin ha estado durante mucho tiempo tras la pista de Gerard Piqué por como se comportaba con Shakira y ahora como lo hace con la joven de 24 años.

“Yo me he enterado de los que Piqué ha hecho en Barcelona. Durante trece años he visto lo que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo”, sostuvo.

El reportero habló por primera vez de toda su travesía siguiéndole los pasos a Piqué y a Shakira. - Foto: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi

Luego añadió: “Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”, reveló el reconocido fotógrafo español en diálogo con el programa The red phone, de Jorge Viera.

Cabe recordar que hace poco tanto Piqué como Clara Chía pidieron una orden de alejamiento porque la pareja alegó que se sentía “perseguida y acosada” por el paparazzi español, al punto de no poder realizar sus actividades cotidianas como tanto les gustaría.

La carta solicitaba un alejamiento de por lo menos 3.000 metros de sus posiciones por parte del comunicador, incluso si este se encuentra en la vía pública ejerciendo su labor, tal como lo establece la ley española, según el periódico El Mundo.

“La novia de Piqué —que presentó un informe psicológico para demostrar la angustia que le producen las persecuciones que ha sufrido por parte de dicho fotógrafo en los últimos meses— ha logrado una orden de alejamiento de 400 metros contra el paparazzi”, reseñó la agencia internacional Europa Press.

La joven vence en los tribunales al periodista y consigue una orden de alejamiento de 400 metros. - Foto: Tomadas de Instagram @jordimartinpaparazzi y @3gerardpique - Montaje: SEMANA

Según lo revelado por la agencia española citada, el fotógrafo “no podrá acercarse a más de esta distancia del domicilio de Clara, de su trabajo o de cualquier otro lugar en el que se encuentre, exceptuando los actos sociales, en cuyo caso la distancia tendrá que ser de mínimo 20 metros entre ambos”.