Jordi Martin criticó la actitud de Piqué hacia Clara Chía con la denuncia que pusieron contra el paparazi

Sin ningún tipo de dudas, el juicio de Clara Chía y Gerard Piqué contra el paparazi Jordi Martín se llevó los reflectores de la farándula. A medida que han pasado los días, se han revelado detalles de lo ocurrido en los tribunales.

La pareja aseguró que se sentía perseguida y acosada por el paparazi español, siendo inclusive impedidos de realizar sus actividades cotidianas como les gustaría. De acuerdo con las recopilaciones del programa donde trabaja el periodista, El gordo y la flaca, el exfutbolista alegó que, en su momento, Jordi se metió a un estacionamiento de Kosmos, la empresa en la que trabaja con su novia, para tomarle fotos, pero el reportero se defendió diciendo que tan pronto le llamaron la atención en ese lugar se fue.

Piqué y Clara Chía - Foto: @3gerardpique

Según el periódico El Mundo, la carta solicita un alejamiento de por lo menos 3.000 metros de sus posiciones por parte del comunicador, incluso si este se encuentra en la vía pública ejerciendo su labor, tal como lo establece la ley española. Sin embargo, Piqué tomó la decisión de retirar la denuncia, pero manteniendo la solicitud de alejamiento contra el paparazi para que no se acerque a su pareja sentimental.

Finalmente, en cuestión de horas, se dio a conocer la sentencia, la cual resultó beneficiosa para Chía y Piqué. “La novia de Piqué –que presentó un informe psicológico para demostrar la angustia que le producen las persecuciones que ha sufrido por parte de dicho fotógrafo en los últimos meses– ha logrado una orden de alejamiento de 400 metros contra el paparazi”, reseñó la agencia internacional Europa Press.

Jordi Martin - Foto: @jordimartinpaparazzi

Según lo revelado por la agencia española citada, el fotógrafo “no podrá acercarse a más de esta distancia del domicilio de Clara, de su trabajo o de cualquier otro lugar en el que se encuentre, exceptuando los actos sociales, en cuyo caso la distancia tendrá que ser de mínimo 20 metros entre ambos”. Del mismo modo, la decisión del tribunal señala que el paparazi no puede dirigirse a la joven empleando métodos informáticos o en redes sociales.

Piqué indicó que Chía era una figura anónima y no pública como él, por lo que estar en el ojo de los paparazis implica un riesgo para que ella viva su vida con total normalidad. “Clara también declaró que por culpa de Jordi ya ella no podía llevar una vida normal como antes, que ha tenido que cambiar sus hábitos de vida y ya no puede estar tranquila en algún restaurante o estar a solas con su novio”.

Gerard Piqué y Clara Chía. - Foto: Europa Press via Getty Images

No obstante, Martin no se quedó callado y aprovechó el impacto mediático para referirse nuevamente sobre la pareja. Según el fotógrafo, el exfutbolista habría dejado sola a la mujer de 24 años, por lo que no quería seguir adelante con la denuncia. En diálogo con Lo Sé Todo, él reveló detalles de la audiencia que ordenó su alejamiento de la pareja.

En primer lugar, afirmó estar en desacuerdo con la decisión tomada por la justicia, argumentando que va en contra de su profesión, debido a que él es como un detective privado, por lo que su función es pasar desapercibido. Del mismo modo, indicó su inconformidad con el fallo de alejamiento de los 400 metros.

“No me puedo acercar a 400 metros. Solamente es con Clara, con Piqué no cuando el famoso es Piqué”, dijo el paparazi al señalar que apelará la decisión tomada por la justicia. Además, señaló que el exfutbolista dejó sola a su pareja al retirar la carta de alejamiento.