Clara Chía, blanco de ‘ataques’ en plena calle; le gritaron y la compararon con Shakira: “Nunca llegarás a sus pies”

Clara Chía y Gerard Piqué causaron un fuerte revuelo en los medios internacionales con la noticia sobre las acciones legales que emprendieron contra Jordi Martin, famoso paparazi, pues llegaron a sentirse “perseguidos y acosados”. La pareja resultó victoriosa, alcanzando la orden de alejamiento que esperaban para que el fotoperiodista no se les acercara ni invadiera “su espacio personal”.

Aquellos días del encuentro en los juzgados de Barcelona, los dos catalanes se robaron las miradas de los reporteros y curiosos, debido a la unión y complicidad que proyectaron en este proceso. El exfutbolista y la relacionista pública acudieron a las instalaciones, tomándose de la mano y luciendo lentes oscuros, los cuales funcionaban para esquivar cualquier contacto visual con los presentes.

Pese a que la pareja no dio ningún tipo de declaraciones en el lugar, un medio español captó una incómoda situación a la que se vio expuesta Clara Chía mientras se dirigía al auto junto a Piqué. La joven de 24 años caminó tomada de la mano de su novio, intentando hacer de lado los micrófonos y lentes de los paparazis, quienes querían saber detalles de lo sucedido en el caso.

Sin embargo, en un clip que salió a la luz, gracias a Europa Press, se pudo apreciar el instante en el que una mujer, que se desconoce si era periodista, comenzó a gritarle cosas a la española, afirmando que Shakira era mucho más guapa que ella. Aquella persona siguió a la relacionista pública y continuó comparándola con la barranquillera, puntualizando en que “nunca” le llegaría a los pies.

“Shakira es más guapa”, dijo al inicio la mujer, para después agregar: “Nunca llegarás a los pies de Shakira, ella es más guapa”.

Clara Chía, tras recibir estos ‘ataques’ en plena calle, optó por guardar silencio y jamás volteó a ver, ignorando por completo las intenciones de aquella mujer.

Este comportamiento fue reprochado en redes sociales, pese a que una cuenta de Twitter intentó mostrar su respaldo a “las verdades que le gritaron a la española”. Otros usuarios reaccionaron y aseguraron que esto no era aceptable, ya que la mujer no era solo la culpable de lo que había pasado con la relación de Shakira y Piqué.

“Miren, yo soy fan de Shakira... esto puede ser karma o qué sé yo, pero fúnenlo a él, no jodas... ¿por qué no le dicen a él que Hamilton es más guapo y más millonario que él?”, escribió un perfil, el cual dejó claro que no apoyaba estas conductas.

“Perdón, pero quién tiene derecho a hacer comentarios así sobre Clara es Shakira, quien sufrió la infidelidad de él y la nula sororidad de ella. El acoso de gente ajena con comentarios sobre el físico me parece que está de más y puede ser muy dañino”; “Creen que acosar a alguien es algo mejor que poner los cuernos”; “Que tengan que ir a acosar a la chavala con comentarios típicos de niños de 8 años los pone en un lugar muchísimo peor del que creen”; “Mira que no me cae bien, pero, ¿acosarla cada rato?”; “Los únicos que pueden decirle algo son Shaki y los niños, el resto ni vela en entierro”; “Déjenla tranquila, terminan siendo peor que ella con esas cosas, qué basura”; “¿Por qué siempre le tiran a ella y no al tal Piqué que es el verdadero culpable”, entre otros comentarios.

Por el momento, Clara Chía sigue sin dar declaraciones de forma pública, conservando su posición de silencio ante la presión de los medios. La joven de 24 años se limitó solo a comentar su situación frente a un juez, el cual le habría concedido lo que ella esperaba con respecto a Jordi Martin.