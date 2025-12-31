Le caen duro a Tesla y Elon Musk por las promesas hechas que tampoco se cumplieron: lo superó marca china muy popular en Colombia

Tesla, una de las compañías de carros eléctricos más importantes del mundo, sigue avanzando pese a los obstáculos que ha enfrentado en este 2025.

Tesla se ha visto supera por BYD, compañía china que lidera en el mercado. Foto: Getty Images

Las cifras la ubican como la segunda fabricante de vehículos eléctricos que más autos vendió en el planeta; sin embargo, pese a su presente y al repunte logrado en los últimos meses de 2025, en la actualidad la compañía está distante de lo que fue hace algunos años cuando lideraba el mercado.

La cara visible de la compañía es su propio dueño, el magnate Elon Musk, quien ha impulsado la marca y a quienes los inversionistas le han confiado el futuro de la fabricantes estadounidense.

Al respecto, dentro de su discurso y fiel a su estilo, Musk ha salido a dar declaraciones cargadas de emotividad y de promesas que, si bien emocionan a quienes han confiado en la compañía, no se han logrado concretar pese a las buenas intenciones del magnate.

Frente a esto, el portal español Híbridos y Eléctricos, especializado en todo lo que tiene que ver con el mundo de los vehículos de nuevas tecnologías, realizó una lista de las cinco promesas de Elon Musk sobre Tesla que no se cumplieron y que parecen haber mermado el avance de la marca frente al desarrollo y la tecnología proveniente de China.

Este panorama es importante tenerlo presente, pues Tesla recién llegó a Colombia con una oferta bastante llamativa que sacudió la industria y que espera sostener para hacerse fuerte en el país.

¿Qué pasó con el crecimiento de Tesla?

Elon Musk aseguró, cuando terminaba el 2024, que Tesla iba a experimentar un crecimiento importante; sin embargo, ha pasado todo lo contrario y cerrará el año por debajo de BYD, con una distancia importante en cifras de autos vendidos.

“Preveo un crecimiento del 20-30 % en 2025” fueron las palabras de Musk y, a hoy, se prevé que la firma reportará ventas sobre los 1,64 millones de vehículos, lo que significa una caída del 8 % frente a las cifras del años anteriores.

La espera ha terminado, ya que Elon Musk mostró al mundo el 'RoboTaxi' de Tesla, un avance que redefine la idea de transporte en las ciudades. Foto: Captura de pantalla tomada de x @UHN_Plus

En este punto es clave indicar que su apoyo desmedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el veloz desarrollo de la industria en China le han pasado factura a la compañía norteamericana.

Nunca llegaron los robo taxis

El portal mencionado también hizo énfasis sobre la llegada de los Robotaxis, sistema de transporte autónomo anunciado por Musk y el cual señaló que estaría totalmente activado en 2025.

“Podrás irte a dormir en tu auto y despertar en tu destino este mismo año”, fueron las palabras del magnate, pero realmente es poco lo que se ha avanzado, pues el sistema sigue en versiones de pruebas en Austin, Texas, y se piensa que la producción real de estos vehículos Cibercab solo comenzará en el segundo trimestre de 2026.

Tesla Semi, el camión de Tesla que aún no ve la luz

Este es uno de los proyectos más importantes de Tesla y se ha visto sometido a múltiples aplazamientos. Desde 2017 varias compañías confiaron en Musk y decidieron apostarle a este revolucionario camión eléctrico y autónomo; sin embargo, nuevamente su producción en masa se ha vuelto a ver aplazada y solo será hasta el próximo año que la compañía comience con el proceso.

Según Híbridos y Eléctricos, esto le ha costado a la compañía un rezago importante frente a otras firmas como Volvo o Mercedes, que ya cuentan con unidades totalmente eléctricas operando en las vías europeas.

Proyecto Optimus: robots envejeciendo en medio de la rutina

Musk sorprendió al mundo presentando sus robots humanoides y aún más cuando aseguró que para 2025 las fábricas de Tesla estarían inundadas por estos aparatos.

En la actualidad, la realidad es otra y no se ha avanzado mucho en la producción de las 10.000 unidades indicadas por el propio Musk, y solo se conoce de la existencia de algunos prototipos dedicados a labores repetitivas.

Tesla llegó al Pais en noviembre pasado y asombró con los precios ofrecidos. Foto: Getty / Montaje Semana

Una “demostración” que nunca llegó

El portal mencionado hizo énfasis en unas declaraciones de Musk en las que prometió una demostración que realmente iba a asombrar al mundo a mediados de 2025; sin embargo, los registros no demuestran que se haya realizado algún evento de tal magnitud y, por el contrario, el medio resalta cómo la compañía ha venido posponiendo algunas promesas como la producción de vehículos más económicos